Attenzione! Richiamato uno dei prodotti più consumati dai giovani: allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha richiamato uno dei prodotti più consumati dai giovani ed il motivo di questa decisione è più serio che mai.

Il Ministero della Salute si occupa, fra le altre cose, di richiamare o ritirare dal mercato dei prodotti alimentari che possano in qualche modo provocare un pregiudizio per l’incolumità delle persone. Questo accade, ad esempio, quando ci sono delle contaminazioni da parte di agenti esterni oppure quando mancano delle informazioni nelle etichette circa la scadenza o la presenza di alcuni allergeni.

Questo ci fa capire che spesso i cibi che mangiamo o le bevande che beviamo, nonostante tutti i controlli a cui vengono sottoposti, non sempre sono sicuri come crediamo. A tal proposito il Ministero della Salute ha richiamato uno dei prodotti più consumati dai giovani per un motivo molto serio. Ecco cosa è accaduto.

L’ultimo richiamo del Ministero della Salute tocca profondamente le famiglie perché riguarda un prodotto che è consumato in prevalenza dai giovanissimi. Questa volta interessa infatti una bevanda che molti ragazzi e molte ragazze consumano al mattino o al pomeriggio per sentirsi più energici.

Si tratta infatti delle bevande Java Monster ai gusti French Vanilla e Mocha, vale a dire una linee di bevande al caffè del marchio di Energy drink Monster Energy. In particolare il richiamo riguarda tutti i lotti e le scadenze perché è stata riscontrata una percentuale troppo elevata di caffeina, vale a dire 300 mg.

Le bevande richiamate dal Ministero vengono vendute in lattine da 444 ml e non sono commercializzate direttamente in Italia. Però si possono trovare in catene e negozi specializzati nella vendita di prodotti importati. In questo caso è stata l’azienda Sapori Artigianali Srl, titolare della catena ODStore, a distribuire le lattine richiamate in Italia.

Chiunque abbia acquistato o sia venuto in possesso delle bevande al caffè Java Monster al gusto French Vanilla e Mocha non dovrebbe consumarle. Questa è la raccomandazione data a scopo precauzionale. È possibile però restituirle al punto vendita di acquisto. Insomma, questa volta il richiamo del Ministero della Salute riguarda questo prodotto tanto amato dai giovani ma che può risultare pericoloso per loro per via dell’alto contenuto di caffeina.