Atalanta – Roma, le pagelle del prof. Paolo Marcacci

Svilar 6,5

Un intervento importante, almeno uno, lo regala sempre. Stavolta non basta, ma non è colpa sua.

Celik 5,5

Appannato, spesso preso in mezzo dalle accelerazioni in fraseggio degli orobici che lo precipitano in una specie di terra di nessuno. Anche stanco, oggettivamente.

Mancini 6

Resiste al dolore e tira su la cerniera il più possibile.

N’Dicka 6 –

Qualche centesimo di secondo di troppo quando esce in chiusura, ma Lookman e compagni sono fatti apposta per mandare in affanno chiunque.

Rensch 5

Partita impalpabile. Evapora sul movimento per mezzo del quale Lookman lo manda al bar prima di scoccare il tiro del primo gol atalantino.

Cristante 6,5

Accusa un po’ i ritmi nel finale, ma fornisce un’altra prestazione di spessore, con tanta lucidità a livello agonistico. Segna un gol da centravanti, con scelta di tempo perfetta tra le maglie difensive orobiche.

Koné 6,5

Ha avuto tra i piedi la palla, golosissima, del possibile vantaggio romanista, a fine primo tempo. Errore madornale con una specie di rigore in movimento. Il tutto, però, nel bel mezzo di una prestazione ad elevata intensità.

Angelino 5,5

Spia della riserva accesa, comprensibilmente; giocare contro l’Atalanta non aiuta.

Soulé 6 +

Dovrebbe alzare di più la testa, nel corso di qualche transizione offensiva. Detto ciò, disputa una gara vivace e con apprezzabili accelerazioni.

Shomurodov 5

Impatto meno che lieve sulla partita, con un pallone regalato a Carnesecchi in modo precipitoso.

Dovbyk 5,5

Qualche rifinitura, botte prese e date, mai al tiro. Ben controllato, offre il minimo sindacale dei riferimenti in avanti.

Pisilli 6

L’impatto sulla partita si avverte. Ingresso forse tardivo.

Baldanzi SV

El Shaarawy SV

Saelemaekers SV

Ranieri 6,5

La Roma in un certo frangente potrebbe prendersi la partita, dopo averla subita. Le manca il “carpe diem”. Le manca forse anche un rigore, riesaminando i fotogrammi. Nota a margine: avremmo anticipato i cambi di una decina di minuti.

Paolo Marcacci