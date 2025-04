Ztl, stop alla circolazione dei veicoli: in queste zone non puoi più entrare

Dopo le nuove norme del Codice della Strada, cambiano anche le regole per le Ztl: in alcune zone i veicoli non potranno più entrare e circolare.

Gli automobilisti sono avvisati: sono entrate in vigore nuove regole più stringenti per le Ztl, le zone a traffico limitato. Di fatto in alcune zone della città non sarà più possibile circolare con i veicoli, pena sanzioni e multe, anche salate.

I motivi di queste nuove regole sono diversi ma mirano fondamentalmente a salvaguardare il centro storico della città e a delimitare meglio le aree pedonali, consentendo a chi passeggia o è uscito per svolgere delle commissioni, di essere più tranquillo e sicuro a camminare in giro. Ecco dunque tutto ciò da sapere.

Le nuove norme sulle Ztl

Sono cambiate le regole sulle Ztl nel Comune di Radda in Chianti, in provincia di Siena, in Toscana: i veicoli non potranno più entrare e circolare in alcune zone della città. Il nuovo regolamento, approvato dalla giunta guidata dal sindaco Pier Paolo Mugnaini, definisce meglio quali sono le aree pedonali e salvaguarda il centro storico, ricco di testimonianze medievali e monumenti da tutelare.

In base a questo nuovo regolamento sulle Ztl di Radda in Chianti, resta la zona a traffico limitato (Ztl) entro il perimetro delle mura sugli assi viari tra le due porte (quella Valdarnese e quella sul lato Castellina). Inoltre le aree dove nessun veicolo a motore deve fare ingresso sono: la piazza della Chiesa, antistante l’antica Collegiata di San Niccolò, e parte della sottostante piazza Ferrucci, lo Sdrucciolo di Piazza, il Vicolo dei Portici (caratteristico camminamento protetto dal lato sud delle mura), lo Sdrucciolo delle Mura, parte di piazza del Castello, sul lato di Porta Valdarnese, vicolo degli Archi e piazzetta Minucci.

In tutte queste aree della città i veicoli non potranno più entrare e circolare, pena sanzioni e multe, anche salate. Non solo sono state istituite queste nuove zone a traffico limitato ma anche nuove aree di sosta intorno al centro storico per tutelare sia il patrimonio artistico e monumentale sia le esigenze dei residenti sia degli esercizi commerciali e turistici qui presenti. Un progetto che ha ridisegnato dunque il centro storico di questo Comune della provincia di Siena, limitando la possibilità di entrata e circolazione dei veicoli ma tutelando comunque i cittadini che vivono la città, che lavorano qui e i turisti.