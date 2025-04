WhatsApp, addio definitivo tra 7 giorni: cosa cambia per gli utenti

Cambiamento improvviso per tanti utenti abituati ad usare WhatsApp quotidianamente: fra 7 giorni dovranno dire addio all’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp ha rivoluzionato il modo di comunicare con amici, parenti e colleghi, lontani e vicini. Permette infatti di inviare messaggi, note audio, note video, foto, video, documenti e quant’altro. Inoltre è molto personalizzabile, nel senso che gli utenti possono cambiare la propria immagine profilo e condividere con i propri contatti ciò che fanno attraverso lo stato.

Periodicamente, poi, l’app viene aggiornata con nuove funzionalità per andare incontro alle esigenze degli utenti, come ad esempio l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle chat. Insomma, è diventata un’applicazione insostituibile, se non fosse che fra 7 giorni molti utenti dovranno dirle addio. Ecco perché.

Gli utenti che dovranno dire addio a WhatsApp

WhatsApp è una delle app più usate quotidianamente da tantissime persone in tutto il mondo, così che possano comunicare con amici, parenti e colleghi in tempo reale e scambiarsi anche file multimediali. Non tutti però potranno continuare a farlo.

Infatti tra 7 giorni molti utenti dovranno dire addio a WhatsApp: si tratta in particolare di coloro che possiedono un vecchio iPhone. Dal 5 maggio 2025 l’app di messaggistica istantanea non funzionerà più per gli utenti che possiedono un iPhone 5s, un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus. Questi dispositivi non possono aggiornarsi oltre iOS 12.5.7, mentre WhatsApp richiederà iOS 15.1 o successivo come requisito minimo per continuare a funzionare.

Questa novità deriva dalla scelta di Meta di sfruttare le nuove API e le tecnologie avanzate disponibili a partire da iOS 15. Sistemi operativi troppo obsoleti potrebbero rallentare META dal lancio di novità interessanti e comportare anche rischi di sicurezza per gli utenti. Quindi chi possiede dei vecchi iPhone dovrà dire addio a WhatsApp. Non solo non potranno più ricevere ed inviare messaggi, ma potrebbero non avere più accesso alle chat e ai backup, né potranno reinstallare l’app. L’unica soluzione per poter continuare ad usare WhatsApp sarà compare uno smartphone più moderno, con iOS a partire dal 15.

Invece chi ha dispositivi più recenti, dovrà aggiornare iOS per continuare ad usare l’app di messaggistica istantanea, andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Dunque chi ha un vecchio iPhone dovrebbe comprarne uno nuovo e per fortuna ci sono tanti dispositivi a prezzi interessanti. In questo modo WhatsApp potrà continuare a lanciare delle novità e funzioni moderne, senza esporre gli utenti a rischi di sicurezza (come sistemi operativi troppo lenti potrebbero invece comportare).