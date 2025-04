Tutti in lacrime per Nadal, i tifosi quasi non ci credono: cos’è successo

Tanta emozione e commozione per Rafael Nadal, uno dei tennisti più forti di sempre e dunque più amati dal grande pubblico.

Lo scorso anno è giunta al termine la lunga e gloriosa carriera di uno dei tennisti più forti e talentuosi di sempre. Rafael Nadal ha detto addio al tennis professionistico nel novembre 2024, dopo aver disputato la sua ultima gara in Coppa Davis con la selezione spagnola. Dopo il ritiro già precedentemente avvenuto di Roger Federer, con l’addio di Nadal si è chiusa un’era incredibile per il tennis mondiale, dominata proprio da questi due fuoriclasse assoluti.

Un’avventura straordinaria quella di Nadal, che si è tolto la soddisfazione di vincere ben 92 trofei in assoluto, con 22 tornei del Grande Slam portati a casa e cinque edizioni della Coppa Davis. Il maiorchino, con il suo modo di giocare grintoso, mai domo e potente, ancora oggi viene considerato un esempio inimitabile del tennis moderno.

I riconoscimenti individuali non sono certo finiti per Rafa Nadal, nonostante da quasi un anno non calchi più i campi da tennis. Nelle scorse ore infatti si è tenuta un’importante premiazione che ha visto tra i protagonisti anche il campione spagnolo, applauditissimo ed emozionato per come la gente ancora oggi lo apprezza e lo stima.

Oscar dello Sport, ancora un premio per Rafa Nadal

Nella giornata di lunedì 21 aprile è andata in scena la venticinquesima edizione dei Laureus Awards, considerati anche gli Oscar dello Sport. Una manifestazione molto attesa e che riguarda tutti l’intero mondo dello sport internazionale, svoltasi nello storico Palacio de Cibeles a Madrid, con tanto di premiazione per i migliori sportivi di oggi e di ieri.

Tanto tennis nel corso della serata, visto che il premio di “Laureus Sporting Icon” è andato proprio a Rafael Nadal. Si tratta di un riconoscimento speciale, consegnato a sportivi che grazie ai grandi successi in carriera sono divenuti delle vere e proprie icone a livello mondiale. Un premio che calza a pennello per Nadal, che come detto ancora oggi viene visto come un esempio straordinario di classe e forza nel mondo delle racchette.

Una sorta di premio alla carriera dunque per Nadal, che nella serata madrilena ha ritrovato anche vecchi amici, come Novak Djokovic, altro suo grande rivale sul campo. Il serbo, attualmente ancora in attività, è stato chiamato per premiare un altro campione iconico dello sport, lo svedese Armand Duplantis come ‘sportivo dell’anno 2024’ nella disciplina del salto con l’asta.

Nadal in passato era stato già premiato ai Laureus Awards: nel 2011 e nel 2021 aveva ricevuto il riconoscimento di World Sportsman of the Year. Inoltre nella giornata del 21 aprile a premiarlo c’era un’altra icona, ma stavolta del mondo cinematografico: parliamo di Morgan Freeman, lo straordinario attore statunitense che si è sempre detto grande appassionato di tennis.