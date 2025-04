Stefano De Martino, l’ultimo annuncio è un vero colpo al cuore: fan impietriti

L’ultimo annuncio che riguarda l’amato conduttore Stefano De Martino ha lasciato i suoi fan impietriti e amareggiati. Ecco cosa sta succedendo.

Stefano De Martino è entrato di diritto a far parte dei conduttori di punta della Rai dopo la sua esperienza più che positiva al timone di Affari Tuoi dopo l’addio da parte di Amadeus. Ma c’è un’altra veste che piace molto del talentuoso ballerino e conduttore: quella vena comica che mette alla guida di “Stasera tutto è possibile”, programma che lo ha visto come guida per tanti anni.

Insomma, è senza dubbio uno degli astri nascenti della nostra televisione ma di recente un annuncio ha lasciato di stucco i suoi fan. Ecco le ultime notizie su Stefano De Martino e il suo futuro in Rai.

L’annuncio su Stefano De Martino

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Ne ha fatto di strada da quando era un ragazzino talentuoso sui banchi della scuola di Amici e, ora, invece che a sentir parlare di lui per la sua ex storia con Belen Rodriguez, parlano i suoi successi in tv.

“Affari Tuoi”, che registra ascolti altissimi nel pre-serata di Rai Uno, ma anche “Stasera tutto è possibile” sui Rai Due, programma divertente dove tanti amici (personaggi dello spettacolo, del cinema o dello sport) si cimentano in esilaranti gag. Un’ombra però si cela dietro tutto questo successo, un annuncio che i fan non avrebbero voluto ricevere.

A pochi giorni dalla fine del programma, si è diffusa la notizia secondo cui De Martino potrebbe lasciare la conduzione di questo show e sulla questione si è espresso uno dei protagonisti del programma, il comico Francesco Paolantoni. Ha dichiarato, infatti, che senza Stefano, il gruppo storico non esisterà più. Perché “Senza di lui, non ci siamo neanche noi”.

Paolantoni sull’addio, ha confessato “Le possibilità sono molteplici” e ha anche spoilerato i possibili eredi di De Martino alla conduzione del programma: potrebbero essere i The Jackal. Poi ha aggiunto: “Ma non è detto che Stefano lasci davvero.” Infatti il comico ha confessato che la produzione ha chiesto a Stefano De Martino di fare un’altra edizione.

Inoltre ha aggiunto: “Ma Stefano avrebbe già dovuto farne un’altra, perché era prevista. Però le cose stanno andando velocemente, in modo imprevedibile, anche per lui. Ci sono meccanismi e dinamiche complicate, che si stanno accelerando. È tutto complicato. Ovviamente, se non c’è Stefano, se si fa un’edizione senza di lui, non ci siamo neanche noi. Il gruppo si dissolve.”

Insomma, questo è un duro colpo per il pubblico che non solo potrebbe perdere Stefano De Martino alla conduzione di “Stasera tutto è possibile” ma dovrebbe anche dire addio anche al resto del gruppo. Paolantoni ha detto infatti che il gruppo verrebbe meno e non per colpa dei The Jackal ma perché “Stefano è il gruppo” e senza di lui non funzionerebbe più. I fan di De Martino e della trasmissione sperano che non sarà così e che, almeno per un’altra stagione, ci sia lui al timone dello show e di conseguenza anche tutto il gruppo di amici e comici che ne fanno parte.