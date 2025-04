Stangata Musetti, la notizia spiazza i tifosi: non ci voleva

Brutte notizie per Lorenzo Musetti; il tennista italiano non si aspettava un cammino così difficile durante la stagione sportiva.

Momento davvero positivo e di grande crescita per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano, considerato tra i più talentuosi del nostro paese, ha da poco raggiunto il best ranking della sua carriera. Infatti qualche giorno fa, con l’aggiornamento della classifica Atp, è salito fino all’undicesimo posto, sfiorando un clamoroso ingresso in top 10.

Tutto merito della grande cavalcata agli Open di Montecarlo, il torneo Master 1000 in cui Musetti si è comportato in maniera egregia, eliminando nel suo cammino rivali di grande spessore come Berrettini, Tsitsipas e De Minaur prima di arrendersi soltanto in finale ad un devastante Carlos Alcaraz.

L’exploit nel Principato è solo un punto di partenza per Musetti, che ora intende andare a caccia di nuove grandi prestazioni e possibili trionfi prestigiosi. Ecco perché l’azzurro sarà uno dei tennisti da seguire con maggiore interesse nel torneo 1000 di Madrid, che scatta il 23 aprile e si concluderà il 4 maggio prossimo, proprio in tempo per l’inizio degli Internazionali di Roma.

Musetti vola a Madrid, ma il sorteggio del tabellone non lo premia

In attesa del rientro di Jannik Sinner, la cui squalifica per doping (patteggiata con la Wada) terminerà il 5 maggio prossimo, saranno proprio Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini i due tennisti italiani di maggior spessore presenti ai Madrid Master.

Tante le speranze riposte in particolare sul fuoriclasse nativo di Carrara, ma il sorteggio del tabellone madrileno non lo ha agevolato per nulla, visto che rischia di affrontare un cammino difficilissimo. L’azzurro se la vedrà subito con il vincente dello scontro tra Medjedovic ed Etcheverry, poi rischia di incontrare nuovamente Stefanos Tsitsipas, già battuto di recente a Montecarlo.

Se Musetti dovesse superare questi primi due turni si ritroverebbe probabilmente davanti a Alex de Minaur, l’australiano che lo ha messo in difficoltà nella semifinale del Principato ed eventualmente ancora contro Carlos Alcaraz, che lo attende per una possibile rivincita come idolo di casa a Madrid.

Cammino tortuosissimo dunque per Musetti, che vanta comunque una buonissima forma atletica ed una fiducia importante. Meglio sembra essere andato il sorteggio di Berrettini, che inizierà con uno tra Tien e Giron per poi sfidare eventualmente il britannico Draper.

Tanta Italia ai nastri di partenza di Madrid: oltre ai due azzurri già citati, sono presenti in tabellone anche i vari Cobolli, Darderi, Sonego, Arnaldi ed il giovanissimo Cinà. Lo scorso anno il Master 1000 in questione è stato vinto un po’ a sorpresa dal russo Andrej Rublev, mentre mai nessun tennista italiano ha vinto prima d’ora questa competizione.