Sinner, colpo di scena nel ranking Atp: nuovo sorpasso

Cambia nuovamente la composizione del ranking Atp, ovvero la classifica maschile dei tennisti più forti del pianeta.

La stagione tennistica sta cominciando ad entrare nel vivo. In primavera infatti scattano, come da calendario classico, alcuni dei tornei più prestigiosi dell’anno. Come gli Open di Montecarlo e di Barcellona, due appuntamenti a cui i migliori atleti al mondo non rinunciano. Poi sarà il turno degli Internazionali di Roma e di due slam come Roland Garros e Wimbledon.

Proprio in vista della manifestazione capitolina, che comincerà tra fine aprile ed inizio maggio, prenderà corpo il tanto atteso rientro di Jannik Sinner. Il fuoriclasse altoatesino è fuori, come ben risaputo, per via della squalifica legata alla positività al Clostebol, sostanza dopante con la quale Sinner è venuto a contatto indirettamente, per una leggerezza del proprio staff.

I tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada, l’agenzia mondiale antidoping, termineranno poco prima del debutto degli Internazionali. Un’occasione per Sinner di tornare subito a dominare in campo, ma soprattutto di difendere il primo posto nel ranking Atp, al momento ancora intatto. Eppure il divario tra l’azzurro ed i suoi rivali comincia ad assottigliarsi.

Sinner attento: Zverev sorpassa Alcaraz e punta al primo posto nel ranking

Era inevitabile che con Sinner fermo ai box le distanze in classifica si accorciassero. Merito soprattutto di un rivale, che sta vivendo un ottimo momento di forma. Parliamo di Alexander Zverev, il tennista tedesco pronto a puntare il primo posto nel ranking Atp.

Da qualche ora Zverev è ufficialmente secondo nella classifica maschile, avendo di fatto sorpassato Carlos Alcaraz nel fine settimana di Pasqua. Tutto merito del successo del tedesco ai BMW Open, manifestazione categoria Atp 500 che si svolge a Monaco di Baviera e che ha visto il trionfo in finale di Sasha contro l’americano Ben Shelton.

Contemporaneamente a Barcellona l’idolo di casa Alcaraz si faceva sorprendentemente battere in finale dal redivivo Holger Rune, abbandonando di fatto il secondo posto generale. E Sinner? Come detto resta fermo al primo posto con i suoi 9930 punti, ma i suoi inseguitori sono scesi sotto i 2000 punti di distanza: Zverev segue ad 8085 punti e Alcaraz è terzo con 8050.

L’aggiornamento del ranking vede il rientro nella top 10 Atp proprio per Rune, che grazie alla vittoria in Catalogna sale di ben quattro posizioni, superando anche il nostro Lorenzo Musetti, che resta 11° molto vicino a Daniil Medvedev.

La top 10 del ranking Atp ad oggi:

Jannik Sinner 9930

Alexander Zverev 8085 (+1)

Carlos Alcaraz 8050 (-1)

Taylor Fritz 5115

Novak Djokovic 4120

Jack Draper 3820

Alex de Minaur 3585

Andrey Rublev 3530

Holger Rune 3480 (+4)

Daniil Medvedev 3290 (-1)