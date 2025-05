Roma bloccata, occhio a questo giorno: muoversi sarà un’impresa

Sarà un’impresa muoversi in questo giorno a Roma, la Capitale sarà del tutto bloccata. Ecco tutte le informazioni più utili per agevolare i propri spostamenti.

Chi è abituato a muoversi a Roma, sa bene che ci sono degli orari della giornata, quelli di “punta”, in cui si può rimanere imbottigliati nel traffico. Ma questo è normale perché al mattino ci sono persone che vanno a lavoro o che accompagnano i figli a scuola e al pomeriggio c’è tutto il traffico di ritorno.

Ma se questa situazione si può gestire partendo un po’ prima di mattina e avendo pazienza il pomeriggio, invece nelle prossime giornate ci sarà un giorno in particolare in cui Roma sarà bloccata e muoversi nella Capitale sarà un’impresa. Ecco tutte le informazioni più utili per agevolare i propri spostamenti.

Il giorno in cui Roma sarà bloccata

Fra qualche giorno Roma sarà bloccata e muoversi sarà davvero un’impresa. Sì, perché in occasione del famoso “Concertone” del 1° Maggio, si prevede l’arrivo di tantissima gente in Piazza San Giovanni nella Capitale. Questo evento storico della giornata del primo maggio viene organizzato ogni anno da Cgil, Cisl e Uil in collaborazione con iCompany.

Per l’edizione 2025 alla conduzione ci saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama. Sul palco si avvicenderanno artisti famosi e rilevanti, alcuni dei quali sono stati anche protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, come Lucio Corsi, secondo classificato alla kermesse musicale condotta da Carlo Conti e che fra qualche tempo si esibirà in Svizzera all’Eurovision Song Contest, dopo la rinuncia da parte di Olly.

Oltre a lui ci saranno Brunori Sas, Gaia, Joan Thiele e Shablo. Grande attesa anche per Gabry Ponte, Franco 126, Giorgio Poi, Mondo Marcio, Alfa, Centomilacarie, Le Bambole di Pezza, Benvegnù, nuove voci come Anna Castiglia e nuove collaborazioni, come quella tra Gio Evan e Legno.

Insomma, il Concerto del 1° maggio di Roma si preannuncia come al solito un grande spettacolo di musica ma, di conseguenza, Roma sarà bloccata quel giorno e spostarsi sarà un’impresa proprio perché le autorità della Capitale hanno disposto la chiusura di alcune strade del centro storico. Alcuni esempi sono via dei Cerchi, via di Valle Murcia, via del Circo Massimo e altre aree limitrofe.

Queste zone verranno bloccate già il 30 aprile e per tutta la giornata del primo maggio. Chi volesse raggiungere l’iconica Piazza San Giovanni, dove si tiene il Concerto, potrà farlo più agevolmente utilizzando la metropolitana di Roma (linea A) con le fermate San Giovanni e Manzoni, che sono le più vicine. Chi arriva da fuori, invece, può scendere alle stazioni Termini o Tuscolana, che sono le meglio collegate con la zona del concerto.

In generale, per quel giorno di blocco, sarà meglio utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti. Chi, invece, volesse comunque tentare di spostarsi in macchina, farebbe meglio ad informarsi sui parcheggi disponibili e fare attenzione alle ZTL.