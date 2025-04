Ritiro Djokovic, colpo di scena in allenamento: tifosi col fiato sospeso

Si avvicina il ritiro dal mondo del tennis di Novak Djokovic? Le ultime sul tennista serbo e sul futuro di uno dei migliori al mondo.

Per un qualsiasi atleta appare normale e piuttosto sintomatico perdere lucidità, slancio e brillantezza con l’avanzare degli anni. Uno sportivo, a prescindere dalle qualità tecniche, diventa automaticamente meno continuo e straripante avvicinandosi ai 40 anni di età rispetto a quando ne aveva circa una ventina.

Un passaggio normale della vita e della maturità, che però non sembra voler accettare Novak Djokovic. Uno dei campioni assoluti della storia del tennis internazionale, che tra circa un mese compirà ben 38 anni. La brillantezza e la condizione atletica di Nole è in evidente calo, ma dall’alto della sua grandezza agonistica non sembra proprio essere pronto ad accettarlo con serenità.

Momento delicato dunque per la carriera di Djokovic, che nel 2024 si è tolto la soddisfazione di vincere la sua prima medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi. Ma a parte questo trionfo, sta vivendo un lungo periodo di magra: non vince un torneo di primo livello dal 2023 ed è stato sconfitto in diverse finali. L’ultimo k.o., delicatissimo per il morale di Nole, è arrivato a Miami contro il 19enne Jakub Mensik.

Duro sfogo e rabbia a Madrid: per Djokovic si avvicina il momento dei saluti?

Novak Djokovic nei mesi scorsi ha sempre allontanato l’idea del ritiro dal tennis agonistico. Il serbo si sente ancora in forma, pronto a competere ad alti livelli, come conferma il quinto posto attuale nel ranking Atp. Ma deve anche sopportare il nuovo che avanza, l’ascesa di rivali come Sinner, Alcaraz e Mensik capaci ormai di togliergli lo scettro.

Primi segnali di disamore e disappunto sono arrivati nelle scorse ore da Madrid, dove Djokovic sta preparando il debutto agli Open in questione contro l’azzurro Matteo Arnaldi. In una sessione di allenamento, assieme ad Arthur Fils, il serbo è stato colto da un impeto di rabbia dopo un errore negli scambi: “Fan***o questo sport, fan***o il tennis, fan***o tutto” – ha urlato, mostrando nervi a fior di pelle.

Chi segue e conosce bene Djokovic sa che il campionissimo serbo ha da sempre un carattere piuttosto irascibile e permaloso quando è in campo, dove non ha mai accettato errori, critiche e tifo contro. Ma uno scatto di nervi del genere potrebbe suggerire una sopportazione ormai al limite e, magari, l’avvicinarsi della scelta del ritiro.

Andy Murray rubbing off on Novak Djokovic during his practice session in Madrid: “F*** this sport, f*** tennis, f*** everything” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/BN9pJJ9Qz4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 24, 2025

Non ci resta che seguire l’evolversi della carriera di Nole per capire se sarà in grado di togliersi ancora delle soddisfazioni sul campo, oppure se sarà costretto a seguire la scia dei suoi storici rivali Federer, Nadal e Murray. Ovvero ritirarsi dal grande tennis restando una leggenda indimenticabile, visti i ben 99 titoli complessivi vinti in carriera ed i 24 trionfi negli Slam.