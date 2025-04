Ristorante in riva al mare e pesce fresco a meno di 10 euro a persona, dove si trova: prenota subito!

In pochi conoscono una località meravigliosa in cui è possibile mangiare del pesce fresco a meno di 10 euro a persona in un suggestivo ristorante in riva al mare.

Sappiamo che uno dei vanti della nostra Italia è la buona cucina: che sia di mare o di terra, è ricca di ricette gustose e famose, replicate in tutto il mondo. Vengono servite in trattorie e ristoranti gourmet dove mangiare diventa sempre di più un’esperienza di gusto e sensoriale.

Ma anche nel resto d’Europa è possibile trovare località bellissime in cui provare dei piatti gustosi tipici del luogo. In particolare è possibile mangiare in un ristorante in riva al mare del pesce fresco a meno di 10 euro a persona. Ecco dove.

Dove si trova il ristorante in riva al mare in cui mangiare pesce fresco a meno di 10 euro a persona

Ogni estate tante persone decidono di venire in Italia a trascorrere le proprie vacanze perché la nostra Penisola è ricca di località marittime meravigliose. Tuttavia, a parte la Grecia, Malta e la Spagna, da alcuni anni sempre più persone decidono di organizzare un viaggio estivo in Albania.

Questo Paese non solo è ricco di bellezze naturali imperdibili, ma anche di storia, arte e cultura, come quelle presenti nella capitale, Tirana, a Durazzo e a Valona. Contiene anche tanti patrimonio UNESCO, come le cittadine di Berat e Gjirokastër, famose per le opere architettoniche di epoca ottomana.

Fra le spiagge più rinomate ci sono invece quelle di Dhermi, quella di Ksamil e quella di Himara. Chiunque ami il mare, può rilassarsi e divertirsi fra le acque cristalline di queste località fantastiche, belle da visitare sin dalla primavera, quando le temperature sono piacevoli.

Ma quello che più stupisce, a parte la bellezza di questi luoghi, è il fatto che anche il costo di una vacanza qui è molto contenuto. Generalmente una settimana all inclusive qui difficilmente costa più di 700 euro a persona, pur trovandosi in località molto belle e confortevoli.

Addirittura una cena di pesce in un ristorante in riva al mare, romantico e suggestivo, costa intorno ai 10 euro a persona. E si tratta di pesce freschissimo. Insomma, chiunque abbia voglia di fare una bella vacanza estiva, mangiando bene e con un piccolo budget, può valutare senza dubbio l’Albania.