Panico in Italia, richiamato un prelibato tipo di pane: allerta del Ministero

Una nuova allerta del Ministero riguarda un prelibato tipo di pane, molto consumato. Meglio non mangiarlo perché i rischi per la salute sono tanti. Ecco di quale si tratta.

Il pane è uno dei nostri alimenti preferiti, in quanto italiani. Lo gustiamo da solo, con un affettato sopra, con del pomodoro oppure lo usiamo per fare la scarpetta nel sugo. Ogni regione d’Italia si può dire che ha la sua specialità e, a parte il pane, nei panifici vengono sfornate altre prelibatezze da forno molto apprezzate e consumate in ogni momento della giornata.

Anche nei supermercati ormai si trova il reparto panetteria oppure sugli scaffali si possono trovare prodotti da forno confezionati. Proprio uno di questi è stato richiamato dal Ministero della Salute per un motivo molto serio. Ecco di quale si tratta e perché non consumarlo.

Le caratteristiche del tipo di pane richiamato dal Ministero

Siamo abituati a pensare che gli alimenti che portiamo in tavola siano sicuri perché controllati prima di essere messi in commercio. Ebbene, il più delle volte effettivamente vengono sottoposti a rigidi test e controlli. Ma qualche volta possono risultare dei problemi e tali prodotti vengono dunque richiamati o ritirati dal mercato dal Ministero della Salute.

È il caso ad esempio dei prodotti che abbiano subìto una contaminazione batterica o da parte di qualche agente esterno oppure quando sulle etichette c’è una data di scadenza sbagliata o manchino alcuni ingredienti. Questa volta l’allerta del Ministero riguarda un prodotto molto consumato e amato: il pane.

Ma non è un pane qualunque ma un tipo molto amato che si può acquistare al supermercato: si tratta della Schiacciatella al gusto pizza della marca “Piaceri Mediterranei” della Eurospital S.p.A., che è stata richiamata per rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

In particolare l’allergene in questione è la proteina del latte. Ovviamente ci sono tante persone che ne potrebbero essere allergiche o intolleranti e che, mangiando questo tipo di pane richiamato dal Ministero, potrebbero avere una reazione allergica o sentirsi male. La presenza di questo allergene non segnalato in etichetta riguarda il lotto 241205 con scadenza 05.09.2025, venduto in confezioni da 100 grammi e prodotto da Celifood Srl con sede dello stabilimento in via delle Camelie 5, a Modugno (BA) – 70026.

Chiunque abbia acquistato le schiacciatelle al gusto pizza oggetto del richiamo non dovrebbe consumarle e riportare la confezione al punto vendita.