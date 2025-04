Nuovo caso scommesse ▷ Avv. Afeltra: “Potrebbero valutare l’omessa denuncia”

Ancora inchieste sul calcioscommesse nel campionato italiano: si parla di una decina di giocatori coinvolti. Le possibili conseguenze spiegate dall’avvocato Roberto Afeltra.

Dai cellulari sequestrati a Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, la Guardia di Finanza ha rilevato che vari giocatori di Serie A sarebbero stati coinvolti in scommesse su piattaforme non autorizzate. Ma di quali giocatori stiamo parlando?

I nomi coinvolti nell’indagine

Si parla di indagini nei confronti di Fagioli e Tonali, già al centro del precedente caso calcioscommesse ma che da ormai più mesi sono tornati in campo. Poi Florenzi, Zaniolo, Perin, Mckennie, Paredes, Di Maria, Bellanova, Ricci, Buonaiuto, Cancellieri e Firpo.

Le possibili conseguenze

Oltre a capire se le eventuali scommesse siano avvenute per altri sport al di fuori dalle organizzazioni calcistiche, l’ipotesi in ballo potrebbe riguardare anche l’omessa denuncia per chi era a conoscenza e non ha segnalato alla Procura federale. Ce ne parla l’avvocato Roberto Afeltra in diretta a Radio Radio Lo Sport.

“Nel 2021 è stata introdotta la norma sulla omessa denuncia. E allora bisogna verificare adesso se è possibile nei confronti di questi altri dieci calciatori – non per Tonali per i quali c’è stato un patteggiamento, quindi si è rinunciato da tutte le parti a qualunque altro tipo di azione, e quindi non si può fare neanche la revisione – se, sapendo che dei loro compagni giocavano su piattaforme diverse da quelle del calcio, si può verificare la omessa denuncia che porta la squalifica fino a sei mesi. Ovviamente solo per i calciatori e non anche per le società“.