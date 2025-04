Non serve provare altro, per pulire a fondo il Wc è solo questo il rimedio da provare: è 100% naturale

Come pulire a fondo il WC utilizzando un semplice ma efficace rimedio naturale: la differenza si noterà subito.

Il bagno è uno degli ambienti di casa in cui si accumula rapidamente una gran quantità di sporco. Una problematica non da poco, soprattutto se la famiglia è numerosa e ci sarà un continuo andirivieni. La velocità con cui si andranno ad accumulare germi, batteri, sporco e muffa, sarà così impressionante da richiedere una pulizia quotidiana.

Ciò che però rende davvero complicata la pulizia del bagno, non è soltanto lo sporco in se, ma soprattutto la presenza del calcare che tenderà a formarsi anche nel fondo del WC. Arrivare a pulire in quel punto in particolare, non solo sarà particolarmente complicato, ma difficilmente si riuscirà a trovare un prodotto che sia in grado di agire in modo accurato.

Come eliminare il calcare dal fondo del WC con un prodotto completamente naturale

Anche sei in commercio esistono svariati prodotti ideati proprio per la rimozione del calcare, oltre ad essere particolarmente costosi, non sempre riescono nell’intento. Inoltre, essendo prodotti chimici possono sia rovinare le superfici, che inquinare l’ambiente. Come fare quindi per riuscire ad eliminare il calcare dal fondo del WC? Fortunatamente in casa c’è già tutto il necessario per agire in modo completamente naturale.

Non è di certo la prima volta che alcuni prodotti naturali che abbiamo in casa risultano essere perfetti per altri scopi. In questo caso specifico, ossia per rimuovere le incrostazioni di calcare dal fondo del WC andremo ad usare aceto e bicarbonato. Un mix vincente che risulta essere davvero valido nei vari ambienti. Per risolvere il problema servirà:

Aceto bianco

Bicarbonato di sodio

Spugna abrasiva

Guanti di gomma

Spazzola per WC

La prima cosa da fare per procedere sarà eliminare tutta l’acqua presente all’interno del WC. Una volta fatto questo, versare una tazza di aceto caldo direttamente sulle incrostazioni. A questo punto cospargere le superfici interessate con il bicarbonato e attendere che finisca la tipica reazione effervescente, dovuta dalla combinazione dei due ingredienti. Lasciare agire il tutto per circa 30 minuti, dopodiché prendere la spugna e strofinare delicatamente sul calcare. Ora non resta che risciacquare e tirare lo sciacquone per notare un WC perfettamente pulito e privo di calcare.