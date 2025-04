Nemmeno immagini quello che si nasconde tra le lenzuola: ti spiego come lavarle, per non correre rischi

Esiste un solo metodo per lavare le lenzuola ed eliminare a fondo tutto lo sporco: riduci i rischi e allevi anche i fastidi dell’allergia.

Le lenzuola sono tra gli elementi essenziali che compongono la camera da letto. Tra i tessili più utilizzati in casa, permettono di ottenere un letto caldo o fresco all’occorrenza e di garantire il massimo del confort e del relax. La giusta coccola da concedersi la sera, dopo aver passato un’intera giornata fuori casa, sempre di cosa.

Le lenzuola possono essere fatte di tantissimi materiali, ci sono quelle più commerciali fatte in 100% cotone, fino ad arrivare a quelle più particolari e costose fatte in seta. Una cosa però è fondamentale a prescindere dalla tipologia di tessuto che si andrà a scegliere e riguarda la loro igiene. Infatti, le lenzuola, entrando sempre a stretto contatto con la pelle e quindi con sudore, cellule morte ed acari, tenderanno ad accumulare rapidamente una gran quantità di sporco.

Come lavare in modo accurato le lenzuola per non correre rischi: soltanto così eviti pericoli per la salute

Le lenzuola, anche se in apparenza potranno sembrare pulite, riescono a nascondere tra le loro fibre una quantità di sporco davvero impressionante. Inoltre, creando un ambiente particolarmente umido, diventano il posto perfetto per la proliferazione di germi, batteri e dei temutissimi acari, che, nutrendosi di peli, capelli e cellule morte della pelle, formano tra le lenzuola il loro nido preferito.

Proprio per evitare qualsiasi tipo di pericolo, ma soprattutto per alleviare anche i fastidi dell’allergia dovuta proprio dall’accumulo di polvere e di sporco, sarà importantissimo non solo lavare le lenzuola almeno una volta alla settimana, ma dovrà anche essere fatto in modo specifico. Ma come fare allora per essere certi di usare il metodo giusto per le lenzuola?

La prima cosa da sapere, è che per un lavaggio efficace la temperatura della lavatrice dovrà essere tra i 40° e i 60°, temperature inferiori a queste, saranno completamente inefficaci contro macchie, sporco, germi e batteri. Un’altra cosa importantissima è usare il giusto detersivo, tenendo in considerazione anche il tessuto delle lenzuola. Evitare di esagerare con le quantità di prodotto, in quanto si otterrà l’effetto contrario, ossia residui di detersivo che induriscono le lenzuola e che possono lasciare anche aloni. Infine, per donare quel tocco in più mezzo tappino di ammorbidente le renderà ancora più profumate. Baseranno questi piccoli accorgimenti e le lenzuola saranno perfette e privi di rischi.