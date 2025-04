Le Martingale: i pronostici della 34° giornata di Serie A 2024/2025

Mancano solo cinque tappe al traguardo e la Serie A si prepara a vivere un weekend da brividi, in cui ogni partita può cambiare la storia di questa stagione. La 34ª giornata si apre come un romanzo giallo: in testa, Inter e Napoli sono appaiate a quota 71 punti, pronte a giocarsi tutto in un duello senza esclusione di colpi, mentre la lotta per le coppe e la salvezza si fa sempre più feroce.

Big match e incroci ad alta tensione

Il piatto forte arriva subito: a San Siro, l’Inter ospita la Roma in uno scontro che vale doppio, tra ambizioni scudetto e sogni Champions. I nerazzurri, reduci dalla beffa di Bologna, non possono più sbagliare, ma di fronte trovano una Roma in piena corsa europea e ancora imbattuta in campionato nel 2025. Il Napoli, rinfrancato da due vittorie di fila e con un McTominay in versione bomber, riceve il Torino per difendere la vetta e alimentare la speranza di un finale da sogno.

Corsa Champions e salvezza: tutto può succedere

Alle loro spalle, l’Atalanta vuole blindare il terzo posto contro un Lecce in crisi nera, mentre la Juventus cerca punti preziosi contro un Monza ormai quasi spacciato. Milan e Lazio inseguono, rispettivamente impegnate contro Venezia e Parma, con la Fiorentina che nel derby toscano contro l’Empoli sogna la Conference League.

In coda, il menù è da batticuore: Verona-Cagliari e Udinese-Bologna sono incroci che possono riscrivere la geografia della zona retrocessione, con Empoli e Venezia chiamate all’impresa per restare aggrappate alla Serie A.

Il programma completo

Domenica 27 aprile

• 12:30: Venezia-Milan, Como-Genoa

• 15:00: Inter-Roma, Fiorentina-Empoli

• 18:00: Juventus-Monza

• 20:45: Napoli-Torino, Atalanta-Lecce

• Lunedì 28 aprile

• 18:30: Udinese-Bologna

• 20:45: Lazio-Parma, Verona-Cagliari

Un finale tutto da scrivere

Cinque giornate al termine, nessun verdetto scolpito nella pietra: la Serie A 2024-2025 entra nella sua fase più incandescente. Tra sogni, paure e colpi di scena, ogni novanta minuti possono essere quelli decisivi. Il campionato è ancora tutto da vivere: noi abbiamo immaginato come andrà nelle nostre Martingale.