Lazio, Orsi ▷ “Castellanos? Ecco quando lo userei tra Bodo e derby”

LAZIO, DUBBIO CASTELLANOS – In casa biancoceleste è il giorno della vigilia dell’andata dei quarti di Europa League contro il Bodø Glimt. Il campo in sintetico, oltre alle temperature gelide della Norvegia, hanno convinto i biancocelesti a raggiungere l’estremo nord dell’Europa già nella giornata di ieri per adattarsi meglio, e più in fretta, alle condizioni in cui verosimilmente si giocherà la partita.

Dal punto di vista tecnico-tattico, non c’è praticamente alcun dubbio su chi giocherà contro i gialloneri, fra infortuni (su tutti quello di Nuno Tavares) e assenze obbligate di vario genere. Sulla trequarti, sicuri i posti di Isaksen, Zaccagni e Pedro. A centrocampo (considerando la squalifica di Rovella e la mancata presenza di Belahyane sulla lista UEFA) Baroni si affiderà a Guendozi e Vecino. Mentre in difesa sarà Romagnoli ad affiancare Gila, dopo aver recuperato dall’influenza.

L’unico vero punto interrogativo sulla formazione della Lazio riguarda la situazione inerente a Castellanos. L’attaccante argentino ha smaltito quasi del tutto il suo problema muscolare, e sarebbe già pronto a giocare dei minuti in terra norvegese. Ma il campo in sintetico, oltre alle particolari condizioni climatiche, invitano alla massima cautela, per mitigare ogni rischio di ricadute. Ciò nonostante, quella del Taty rimane comunque una candidatura importante; anche in allenamento è stato provato fra i titolari della partita.

Sotto questo punto di vista, si avrà sicuramente qualche indicazione in più nella conferenza stampa che Baroni terrà allo stadio del Bodø Glimt questa sera alle 19:00. “Con l’Atalanta erano programmati una ventina di minuti, ma vista la situazione non c’è stata la possibilità“. Così aveva parlato di Castellanos nel post-partita di Bergamo. Vedremo se in Norvegia le cose cambieranno.

Lazio-Castellanos, Orsi: “Se non sta bene è inutile rischiare”

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Fernando Orsi ha espresso la sua opinione sulla gestione fisica di Castellanos: se non c’è certezza del suo pieno recupero, meglio non rischiare. In fin dei conti, domenica, c’è sempre il derby contro la Roma…

“La Lazio deve pensare che la sfida col Bodø Glimt si gioca in 180 minuti. Giovedì andrei sull’usato sicuro partendo con i tre centrocampisti. Castellanos? In Norvegia ci sarà gelo e freddo, farlo giocare venti minuti non avrebbe senso. Se non è ancora al 100%, meglio preservarlo per il derby“.