“Kvaratskhelia? Il Napoli l’ha ceduto solo per un motivo…” | Xavier Jacobelli

Quello a cui abbiamo assistito è stato un grande mercoledì di Champions League, con un Kvaratskhelia in grande spolvero con il suo PSG, e un Barcellona a dir poco mortifero contro il Borussia Dortmund.

Ma se la seconda delle due cose era più che prevedibile (e da tempo), la prima ha invece il sapore di una piacevole riconferma dopo l’exploit degli ottavi di finale contro il Liverpool. In primis perché, in generale, il Paris Saint Germain sembra aver deciso di giocare veramente a calcio, scegliendo un allenatore bravo come Luis Enrique e smettendo di collezionare solo figurine. E in secondo luogo perché il georgiano ex Napoli ha fatto rivedere i lampi che, soprattutto nell’anno del terzo scudetto, avevano fatto innamorare tutti sotto le pendici del Vesuvio.

Non viene difficile immaginare che, ieri sera, molti tifosi partenopei abbiano pensato con amarezza alla sua cessione nel mercato di gennaio. Specie in un momento del campionato come questo, i suoi numeri e il suo talento avrebbero potuto fare senz’altro la differenza nella lotta punto a punto contro l’Inter di Inzaghi.

Ma al di là del fatto che, colpevolmente, Kvaratskhelia non sia stato effettivamente sostituito in modo adeguato, la ragione della sua cessione sembra essere solo una… I soldi.

Kvaratskhelia, Jacobelli: “Ceduto solo per ragioni economiche. Il Napoli ha il grande merito di lottare per lo scudetto nonostante la sua partenza”

Nel suo consueto editoriale mattutino, il direttore Xavier Jacobelli ha detto la sua sul campione georgiano e il momento generale del Paris Saint Germain.

“Credo che questo sia veramente l’anno migliore del Paris Saint Germain, da quando la sua proprietà si è resa conto che non bastava spendere centinaia di milioni di euro per costruire una squadra competitiva. Bisognava trovare un allenatore come Luis Enrique, che ha trovato evidentemente il modo, e soprattutto il gioco, per portarlo a questo livello“.

Su Kvaratskhelia: “È un giocatore che, oltre alle prodezze che ha regalato sinora al PSG e ai suoi tifosi, si mette al servizio della squadra. Quindi è una stella che non soltanto punta a brillare di luce propria, ma irradia anche i suoi compagni d’attacco. Lo abbiamo visto in questa circostanza, così come nelle precedenti. E stiamo parlando di un signore che ha soltanto 24 anni compiuti a febbraio… È pur vero però il fatto che quanto l’avvio di stagione napoletana di Kvara, in questa edizione 2024-2025, non fosse stato altrettanto brillante come quella che era culminata nella conquista dello Scudetto“.

Sulla sua cessione a gennaio: “Credo che la scelta del Napoli sia stata dettata solo da un’evidente ragione economica: si parla di 70 milioni di euro, che hanno contribuito a rendere ancora più robusto il bilancio in attivo del club partenopeo. Ma ormai sono discorsi che appartengono al passato, e ritengo che sia un titolo di merito del Napoli (e di Antonio Conte) essere tuttora in lotta per lo scudetto nonostante la partenza di un campione come Kvaratskhelia“.