Juve, Douglas Luiz | Mattioli: “Vi dico qual era il problema con Thiago Motta”

Nelle ultime ore, il brasiliano della Juventus Douglas Luiz ha deciso di rispondere senza filtri a un tifoso che, sotto uno dei suoi ultimi post sui social, lo aveva duramente criticato.

“Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?”, la provocazione dell’utente. Il centrocampista bianconero non è rimasto in silenzio, e ha replicato con un messaggio articolato, riportando l’attenzione su un’affermazione fatta mesi fa: “A inizio stagione ci sono stati dei malintesi, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus”.

Il passaggio più forte della sua risposta è una riflessione amara sulla sua esperienza in bianconero finora: “Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali”. Parole che fanno luce su un malessere che va oltre i semplici problemi fisici.

Douglas Luiz, il difficile rapporto con Thiago Motta

Douglas Luiz ha voluto chiarire anche il suo atteggiamento e il senso del suo arrivo alla Juventus: “Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l’ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare”.

Poi un interrogativo (che suona come una critica implicita alle scelte tecniche del precedente allenatore, Thiago Motta): “Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia?”. E ancora, il riferimento alle voci sul suo stato di forma: “Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: ‘Oh, Douglas non è in forma’. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League”.

Il suo sfogo si conclude con una promessa e un messaggio di lealtà alla squadra: “Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!”.

Mattioli: “Sono convinto che avrebbe potuto, e che può dare ancora qualcosa di più interessante alla Juventus“

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Mario Mattioli ha rilasciato un commento generale sulla vicenda.

“Douglas Luiz? Lo sappiamo, non ha avuto un bel rapporto con Thiago Motta. L’allenatore poi, come spesso accade, l’ha presa sul personale. Sono convinto che avrebbe potuto e può dare ancora qualcosa di più interessante alla Juventus. In tutte le partite che ho seguito, si è sempre messo in evidenza per i palloni che toccava e la sagacia con la quale giocava“

ASCOLTA L’INTERVENTO INTEGRALE SU RADIO RADIO MATTINO – SPORT E NEWS