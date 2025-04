“Frode vaccinale”: Robert Fico mostra la perizia slovacca ▷ “Una commissione? No, ora agiamo subito”

Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico fa sapere di aver ricevuto dall’inviato speciale per la revisione della gestione delle pandemie nuove informazioni sui vaccini anti-Covid.

Il premier slovacco Robert Fico in un video pubblicato sui suoi canali social (22 aprile 2025)

In un video pubblicato sui suoi social, il primo ministro della Slovacchia Robert Fico ha annunciato di aver ricevuto importanti novità sui vaccini anti-Covid, ancora in distribuzione. Per questo ha dichiarato che “sebbene la copertura vaccinale contro il COVID sia attualmente estremamente bassa, i cittadini meritano un avvertimento simile“.

Negli anni sono stati molti gli studi che hanno evidenziato criticità nei vaccini contro il Covid, inclusi gli effetti avversi. In Slovacchia il tema è molto sentito, tant’è che l’attuale amministrazione ha sempre annunciato di voler istituire delle commissioni con l’incarico di revisionare ciò che è accaduto tra il 2020 e il 2023. Robert Fico lo ha fatto formando, l’anno scorso, una task force guidata da Peter Kotlár, già preso di mira dalla stampa internazionale, che lo ha chiamato “cospirazionista”. Una mossa annunciata anche in Parlamento: “Diremo all’opinione pubblica cosa è successo durante il Covid“, disse il premier a inizio 2024.

La perizia

“Ho visitato l’Istituto statale per il controllo dei farmaci (ŠÚKL, ndr). Avevo bisogno di consigli sulla prossima linea d’azione su come affrontare le gravi conclusioni della perizia sui vaccini contro il COVID 19, che è stata presentata alla riunione del Governo dal commissario del governo, Peter Kotlár“.

“La perizia, preparata da un esperto riconosciuto all’estero“, spiega Robert Fico nel video, “conclude che i campioni di vaccini utilizzati in Slovacchia per la vaccinazione contro il COVID 19 contenevano livelli estremamente elevati di DNA e sostanze la cui presenza non era stata rivelata dal produttore nella relativa documentazione“. Il premier considera inderogabile il rapporto presentatogli. Per questo spiega di voler agire subito: “Ammetto che quando creo una task force o una commissione su qualcosa, mi viene in mente la vecchia legge di Murphy, secondo la quale se non vuoi che qualcosa si risolva, crei una commissione“.

La decisione sui vaccini

Il premier slovacco prosegue dicendo che la prossima mossa del governo sarà quella di richiedere all’Accademia Slovacca delle Scienze di effettuare una nuova e approfondita analisi su campioni di vaccini anti-Covid. Fico svela poi che nonostante la fine dell’emergenza pandemica, “la Slovacchia deve ancora prendere 297.118 dosi di vaccini COVID nel 2025 e 2026 e pagare 5.793.801 di euro“, per un contratto sottoscritto dal precedente governo progressista. “Sono del parere – dichiara il primo ministro – che, in attesa delle conclusioni di ulteriori analisi quantitative, il governo non dovrebbe prendere altri vaccini dal produttore in questione né pagarli“.

Robert Fico conclude infine dicendo che “non tutti hanno avuto la reale libertà di decidere se vaccinarsi o rifiutare di vaccinarsi. Ma far passare sotto silenzio ciò che vediamo nero su bianco nelle opinioni degli esperti sarebbe irresponsabile“.