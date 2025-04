Djokovic si congeda, l’annuncio improvviso scuote il mondo del tennis

Dichiarazioni improvvise ed inaspettate quelle rilasciate da Novak Djokovic nelle scorse ore. Il futuro del serbo sembra essere segnato.

Nel mese di maggio Novak Djokovic compirà 38 anni. Un’età anagrafica tutt’altro che esagerata, ma per un atleta professionista sempre in movimento come lui è sintomo di ultimissima fase di carriera. Non a caso da mesi si vocifera, nel mondo del tennis, che Nole stia seriamente pensando al ritiro dalle competizioni con la racchetta.

Non sono tanto gli anni che si riscontrano sul passaporto a preoccupare. Bensì la condizione atletica e motivazionale di Djokovic, un fuoriclasse assoluto che ha sempre lottato per vincere, ma che negli ultimi tempi sta facendo una fatica immane a mantenere un livello elevato. Ed in uno sport veloce e ricco di rivalità come il tennis questa difficoltà diventa immediatamente un minus letale.

I dati sono impietosi: in cinque degli ultimi tornei che ha disputato, Novak Djokovic è uscito quattro volte all’esordio. Davvero troppo per un campione indiscusso del tennis, capace di ottenere il record assoluto di Slam vinti in carriera. La conferma del suo momento negativo è arrivata ai Mutua Madrid Open, dove l’italiano Matteo Arnaldi lo ha sconfitto in due set al primo turno, una batosta sulla quale Nole dovrà riflettere.

“Ultima volta da giocatore”: le parole di Djokovic dopo la sconfitta avvicinano il ritiro

Proprio dopo il k.o. di Madrid avvenuto nella giornata di sabato 26 aprile, Djokovic si è lasciato andare ad una confessione inaspettata, che pare suggerire un ritiro dal tennis agonistico ormai alle porte.

Intervistato al termine del match con Arnaldi, il serbo ha ammesso: “Non sono sicuro se tornerò a Madrid. Tornerò sicuramente, non so se come giocatore. Spero che non sia la mia ultima partita qui, ma potrebbe esserlo“. In pratica Nole ha affermato come sia in ballo la decisione di dire addio e che quella in corso potrebbe essere l’ultima sua stagione da tennista professionista.

Una sorta di last dance dunque per Djokovic, che ha sempre affermato di voler continuare a giocare ed a lottare per i titoli finché il fisico e le motivazioni glielo avessero permesso. Le continue sconfitte recenti risuonano come un campanello d’allarme, suggerimenti verso una scelta che prima o poi dovrà essere presa, a discapito dei suoi tantissimi tifosi.

Se Novak Djokovic dovesse ritirarsi nei prossimi mesi, si chiuderebbe ufficialmente il ciclo dei Big Three, ovvero dei tre iconici tennisti che si sono contesi i maggiori tornei al mondo negli ultimi due decenni. Ovvero Roger Federer, Rafa Nadal (entrambi già ritiratisi) e per l’appunto Djokovic. La fine di una delle ere più splendenti ed emozionanti della storia del tennis.