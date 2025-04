Collutorio, tutti l’hanno sempre usato in modo sbagliato: la scoperta ha davvero dell’incredibile

E se ti dicessi che hai sempre utilizzato male il collutorio? La risposta ha lasciato anche me senza parole e ora ti spiego perché.

Il collutorio è uno di quei prodotti importantissimi per l’igiene orale. Aiuta a ridurre la placca batterica, prevenire le carie, combattere la gengivite e mantenere l’alito fresco. Può anche aiutare a ridurre l’infiammazione delle gengive e a proteggere la bocca da batteri nocivi. Utilizzato quotidianamente, risulta essere davvero un valido alleato.

Nonostante sia così efficace è importante sapere che il collutorio non sostituisce lo spazzolino e il filo interdentale, ma permette di completare al meglio la propria routine giornaliera per quanto riguarda l’igiene orale e per tale motivo dovrà essere usato in combinazione con gli altri prodotti. Oltre a questo però, c’è anche un’altra cosa molto importante da sapere e che cambierà per sempre il modo con cui abbiamo utilizzato il collutorio fino ad ora.

Collutorio, quando bisogna usarlo, prima o dopo aver lavato i denti? La risposta non è così ovvia

Eseguire una corretta igiene orale fa parte della routine quotidiana di ognuno di noi. Inizia di primo mattino, appena svegli, e termina dopo aver cenato e poco prima di mettersi a letto. Si tratta di una routine fatta di gesti quasi automatici, a cui spesso non diamo la giusta importanza ed è proprio questo che spessi ci fa fare degli errori anche rilevanti. Uno dei più eclatanti e molto comune, riguarda proprio la tempistica in cui usare il collutorio. Un passaggio che il 90% delle persone sbaglia.

Una delle prime cose che facciamo nel momento in cui iniziamo la nostra routine è quella di prendere spazzolino e dentifricio per lavare i denti, passare dopo il filo interdentale e solo alla fine si usa il collutorio per una sensazione maggiore di freschezza. Ebbene, questa sequenza è completamente errata, perché quello che in molti non sanno è che il collutorio andrebbe usato come prima cosa, cioè ancora prima di lavare i denti.

Si tratta di un passaggio importantissimo che permette di ridurre immediatamente la carica batterica, di eliminare i primi residui di cibo, ma soprattutto aiuta a mantenere idratata la mucosa orale, che durante le ore notturne secca particolarmente. Quindi, come fare per eseguire una corretta igiene? Per prima cosa usare quindi il collutorio, successivamente filo interdentale o scovolino, poi spazzolino e dentifricio. Solo così la pulizia dei denti sarà perfetta.