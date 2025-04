Orsi a botta calda su Bodo-Lazio ▷ “Incommentabile: senza Mandas si potevano subire sei gol”

La Lazio si aggrappa alle manone di Mandas in una serata che poteva già mettere fine ai sogni di gloria europea. Fine non è, ma poco ci manca: la speranza è nell’Olimpico, tra una settimana, sotto di due gol che stanno stretti ai norvegesi per quanto visto in campo. La doppietta di Saltnes riduce al lumicino le possibilità di passaggio del turno, la serata eroizza Mandas e getta un ombra su tutti: nessuno davvero sufficiente e fuori dal banco degli imputati, incluso mister Baroni (non unico responsabile).

Per il derby servirà una squadra di tutt’altra tempra, come sottolinea Nando Orsi ‘A Botta Calda’, ma si tratterebbe di un'”impresa in piena regola”.

Bodo – Lazio, ascolta il commento di Nando Orsi