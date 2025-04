Lazio a Bergamo per la prima di 4 partite di fuoco ▷ “Baroni non ha gli uomini per continuare con la stessa tattica”

Alle ore 18:00 Atalanta e Lazio si sfideranno alla ricerca dei tre punti, nella speranza di rilanciarsi dopo un periodo complicato. La Lazio arriva dal pareggio in casa con il Torino e cerca la vittoria per rientrare a pieno titolo nella corsa al quarto posto. L’Atalanta deve fare punti per non rischiare di uscire dalla zona Champions. La squadra di Baroni dovrà essere anche attenta a gestire le forze, per i biancocelesti oggi inizia una serie di quattro partite in dodici giorni da brividi: oltre alla squadra di Gasperini i laziali affronteranno le due sfide europee con il Bodo Glimt con in mezzo il Derby. Simone Pieretti analizza il momento della Lazio: “Contro una Atalanta in crisi non sarà una sfida semplice. Uno scontro tra deluse, l’Atalanta credevo avesse altre ambizioni in Europa e anche in Coppa Italia e ora sta lì a dover difendere il terzo posto quando per un tratto di stagione aveva anche una vista Scudetto. Per la Lazio le cose si sono complicate nel girone di ritorno, con la società che avrebbe dovuto dare più soluzioni a Baroni. Chi vince può riprendersi, chi perde rischia di finire nel baratro. La Lazio ha anche altri impegni che con la testa la portano lontano dal campionato”.

Il focus sull’Atalanta di Raniero Altavilla: “Il giocattolo Atalanta è saltato dopo una ‘follia gasperiniana’, quella di dare l’addio alla squadra mentre si stava ancora giocando su tre fronti. Da lì si è rotto il giocattolo a Bergamo e la squadra non si è più ripresa. L’ambiente è diviso, la società non ha preso benissimo la scelta di Gasperini. La Lazio a seconda di come si mette la partita dovrà fare delle scelte, anche perché fisicamente i biancocelesti non sono tutti al meglio. Evidentemente Baroni non ha gli uomini adatti per continuare sulla stessa strada tattica. Una vittoria darebbe entusiasmo per l’andata con il Bodo”.