Allarme Pogacar, grande preoccupazione in queste ore: si ferma

La decisione del miglior ciclista del momento ha scosso il mondo delle due ruote: c’è preoccupazione da parte del suo team e dei tifosi.

Anche coloro che seguono soltanto marginalmente il mondo del ciclismo, sanno bene che il vero uomo da battere oggigiorno porta il nome di Tadej Pogacar. Lo sloveno classe 1998 è infatti il ciclista del momento, un vero e proprio cannibale che si sta dimostrando capace di vincere su qualsiasi tipo di territorio e agire con una continuità straordinaria.

Lo conferma il bottino messo a segno da Pogacar nelle grandi classiche del 2025 finora corse. Su sette gare a cui ha partecipato, lo sloveno della UAE Emirates XRG ha ottenuto altrettanti podi. In particolare trionfando in alcune corse iconiche come il Giro delle Fiandre, la Freccia Vallone e la recente Liegi-Bastogne-Liegi.

Incredibile ma vero, a soli 26 anni Pogacar è già nella leggenda di questo sport. Ha battuto tantissimi record, tra cui quello di essere stato il primo ciclista a salire sul podio di sei grandi classiche monumento consecutive. Oltre a ricoprire la prima posizione della classifica mondiale individuale UCI ininterrottamente, da settembre 2021.

Pogacar instancabile, ma arrivano i primi dubbi: strategia giusta verso il Tour de France?

Una primavera pazzesca per Tadej Pogacar, che dopo il successo di Liegi ha deciso di fermarsi per qualche settimana, ricaricando le batteria verso i giri estivi. “Non mentirò, è stata dura – ha ammesso lo sloveno – Ma dopo ogni gara che ho corso verso la Liegi-Bastogne-Liegi mi sentivo meglio. Non mi sarei mai aspettato di essere in grado di farlo, ma questa primavera mi ha permesso di vivere un sacco di momenti speciali. È stato il periodo perfetto per farlo.”

C’è però chi crede che il tour de force di Pogacar in primavera, con la partecipazione ai massimi livelli in tutte le classiche monumento della stagione, sia stato forse un po’ azzardato. Il rischio è che il numero 1 al mondo possa arrivare stanco e non in ottima forma al Tour de France, il vero obiettivo stagionale di Pogacar.

Ad esprimere pubblicamente dei dubbi c’ha pensato Alberto Contador, ex ciclista spagnolo considerato tra i più forti e vincenti nei grandi giri. “Il programma di gare di Pogacar, incentrato su tutte queste classiche impegnative ed esigenti, non è stata la miglior preparazione per il Tour de France. Se fossi nel suo team, sarei preoccupato. Vedremo come reagirà alla stanchezza”.

Contador dunque non ha apprezzato il programma stilato dal team di Pogacar, che a suo dire per arrivare fresco e in forma alla Grande Boucle avrebbe dovuto forse saltare qualcuna delle classiche primaverili, rinunciando magari ad un paio di podi pur di essere favorito in Francia.

Pogacar intanto ha ufficializzato il forfait al Giro d’Italia 2025, che partirà il 9 maggio prossimo. Lo sloveno si rivedrà solo al Giro del Delfinato di giugno, in preparazione all’assalto al Tour de France.