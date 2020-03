Le ultime rivolte dei detenuti contro le restrizioni decise per il coronavirus hanno provocato non pochi danni alle Forze dell’Ordine, oltre che ai cittadini, i quali sono anche alle prese con le ultime decisioni del governo, che fanno dell’intera penisola una zona rossa con conseguenti problemi negli spostamenti.

Ore 10:56 – Speculazione sulle mascherine

Perquisizioni in 30società di 22comuni della provincia di Bari sono state eseguite dalla GdF per presunte manovre speculative,fraudolente e truffaldine nella commercializzazione di mascherine protettive e dei presidi medico-chirurgici disinfettanti (30mila prodotti sequestrati).

Ore 10:50 – La situazione in Borsa

Apertura in netto calo per per lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 216 11 in meno rispetto ai livelli di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale italiano scende all’1,38%.

Ore 10:40 – Le dichiarazioni di Giorgia Meloni

Meloni: “Alle nuove disposizioni nazionali sul coronavirus, deve corrispondere una risposta immediata dello Stato per sostenere famiglie e imprese. Subito blocco dei mutui e delle tasse,con la cassa integrazione per tutti e con ammortizzatori sociali per i lavoratori autonomi“.

Ore 10:20 – Bollettino Regione Veneto

Il bollettino della Regione Veneto di oggi vede una sostanziale crescita dei casi di coronavirus, arrivati a 856 dall’inizio dell’emergenza, 85 in più rispetto a ieri pomeriggio alle 17.30. Crescono di 5 casi anche i decessi arrivando a 26. 67 i pazienti in terapia intensiva.

