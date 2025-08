Inter ancora una volta beffata sul mercato: le ultime indiscrezioni parlano dell’inserimento prepotente del Napoli di Conte.

Nella scorsa stagione Inter e Napoli si sono contese la vittoria dello Scudetto fino all’ultima giornata. Alla fine l’ha spuntata la formazione campana, guidata da Antonio Conte che si è confermato essere un vero e proprio ‘mago’ nelle corse al titolo. Un trionfo, il quarto della storia partenopea, che in pochi avevano pronosticato.

Mani tra i capelli per l’Inter di Simone Inzaghi, data per favoritissima dagli scommettitori, ma incapace di tenere il ritmo e la continuità giusta in campionato. Una ferita aperta per i tifosi nerazzurri, i quali sperano di potersi prendere la giusta rivincita nella prossima stagione, ripartendo dalle idee fresche di Cristian Chivu e, possibilmente, da innesti nuovi e motivati.

Il mercato in entrata dell’Inter però si sta facendo più complicato del previsto. La squadra nerazzurra ha fortemente bisogno di un innesto importante in attacco, un calciatore che sappia dare imprevedibilità e velocità alla manovra. Il nome di Ademola Lookman è quello giusto, peccato che la trattativa stia prendendo pieghe molto difficili da sbrogliare. Anche per il possibile inserimento proprio dei rivali del Napoli.

Lookman, sorpasso Napoli: la squadra di Conte si gioca la carta Raspadori

Le ultime news riguardanti la trattativa Inter-Atalanta per Lookman non sono affatto positive. I nerazzurri hanno incassato il secco ‘no’ degli orobici, che hanno ancora rifiutato la proposta complessiva di 45 milioni di euro. La valutazione minima parte da 50 milioni per il cartellino dell’attaccante nigeriano.

Difficile che l’Inter si spinga oltre la precedente proposta, dunque i nerazzurri vedono allontanarsi questo obiettivo dichiarato. Ad approfittare della situazione potrebbe essere proprio il Napoli, visto che anche la squadra campione d’Italia in carica è alla caccia di un esterno d’attacco che possa giocare largo a sinistra.

Non è una novità che al Napoli piaccia Lookman, già sondato nelle settimane precedenti. Ma l’elemento chiave, come riferito da Calciomercato.it, è il possibile inserimento nella trattativa di Giacomo Raspadori, calciatore gradito all’Atalanta. Pronta dunque una proposta complessiva molto vicina ai 50 milioni, tra parte cash e contropartita tecnica.

Raspadori è un jolly molto apprezzato dalle parti di Napoli, ma con gli arrivi in rosa di De Bruyne, Lang, Lucca e di un nuovo esterno d’attacco a sinistra è difficile che possa avere ancora spazio nella formazione di Conte. L’opzione che potrebbe accontentare tutti è proprio la cessione dell’ex Sassuolo all’Atalanta, così da agevolare il percorso inverso per Lookman, beffando di fatto i rivali dell’Inter.