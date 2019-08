Derby, ecco come si presenta la Lazio

Stefano Agresti – Sorprendere la Lazio credo che sia difficile, perché la Lazio è una squadra molto organizzata. Credo che la Roma debba darsi una nuova stabilità rispetto alla squadra che abbiamo visto contro il Genoa. Inzaghi è consapevole della forza della Lazio. Sulla formazione… il metodo, le scelte e la modalità di Inzaghi le conosciamo. Non volgio dire che Leiva appena sta in piedi gioca lui, ma quasi. Nel senso che appena è in una condizione accettabile gioca certamente, perché gli dà più garanzie in quella posizione, in quel ruolo, perché ha dimostrato di essere un giocatore di totale affidabilità. Ma questo vale per Leiva come vale per Acerbi come vale per alcuni calciatori che lui ritiene fondamentali. Credo che Lazzari si stia ritagliando un ruolo di questo tipo, così come ovviamente Milinković. E’ difficilissimo che un giocatore di questo tipo nella testa di Inzaghi rimanga fuori. Infatti non è successo nemmeno questa volta. Io francamente mi sarei stupito se avesse rinunciato a Leiva. E’ una Lazio che io mi aspetto proverà a mettere pressione alla Roma.