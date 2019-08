Derby, ecco come si presenta la Roma

Stefano Carina – Come dicevamo nella scorsa settimana nelle idee di Fonseca c’era quella di giocare con Veretout e un regista, alzare Pellegrini e giocare a sinistra con Zaniolo. Non per il derby, questa è una delle idee sulle quali lui lavorerà nella sosta dopo la seconda giornata. Ossia: mettere un giocatore più solido vicino a Cristante, alzare Pellegrini – che in questo momento va a giocare mediano perché manca un po’ di qualità, di forza e con l’ingresso di Veretout è lì che potrebbe supplire – e spostare Zaniolo. Fonseca, almeno da quello che mi hanno raccontato, Zaniolo non lo vede benissimo come trequartista. Lo preferisce sulla fascia perché ritiene che lì possa far valere il suo potere fisico. Quindi è un’ipotesi che ci sta, ma per il futuro. Mi sorprenderei se lui, con Veretout che non ha fatto nemmeno un minuto di amichevoli in quest’estate perché comunque è stato male, lo schierasse subito nel derby. E’ una formazione che dalla terza giornata in poi con Zaniolo a sinistra e Florenzi terzino basso ci potrebbe stare benissimo.



Io penso che giochi Zaniolo. A me hanno detto ieri che Pellegrini gioca e che gioca mediano. Se Pellegrini gioca da mediano, Zaniolo inevitabilmente da trequartista. Quindi modulo 4-2-3-1: Pau López tra i pali, difesa Zappacosta, Fazio, Mancini o Jesus, al ballottaggio, e a sinistra Kolarov. In mediana Cristante e Pellegrini, sulla trequarti Ünder, Zaniolo e Florenzi, e davanti Džeko.