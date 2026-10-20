JUVENTUS, SPALLETTI FA DISCUETERE – Otto punti dalla vetta dopo sette giornate, ottavo posto a quota 11 e un 3-0 interno firmato dalla Lazio di Gattuso, salita a 19 come l’Inter. La seconda sconfitta in campionato della Juventus di Spalletti riapre il capitolo sulla tenuta del gruppo.

Una crepa che non è solo di risultato

Tre colpi in una serata in cui la Juventus non ha mai trovato la reazione, pochi giorni dopo la rimonta di Vigo in Europa League e con sei facce nuove nell’undici iniziale. Sul rapporto con i giocatori non c’è nessuna formula di circostanza, il dubbio resta aperto: “Se la squadra mi segue ancora, non lo so. Io fino a ieri penso di poter dire di sì, poi oggi probabilmente non lo so. Io penso di sì“.

Una frase che pesa, perché arriva quando la classifica ha già preso le distanze: -8 dalla vetta e un campionato da rimettere in carreggiata. Il tecnico rivendica comunque un canale aperto con il gruppo. “Si ha questo dialogo così aperto, tu me lo dici, mi dici guarda che questo non ci riesce a farlo, o quest’altro non si è capito che cosa vuol dire“, spiega Spalletti, aggiungendo: “Io con loro, come ho detto prima, ho un buon rapporto“.

Condivisione e durezza

Il metodo, nelle sue parole, ruota attorno a due poli. Da una parte la condivisione come regola, dall’altra la durezza come risposta a chi alza il livello dello scontro. “Io voglio condividere sempre, sono fatto così“, dice l’allenatore, e subito dopo rivendica il filo che lega le tappe del suo percorso: “Tutto quello che mi è successo in carriera è perché tu mi vieni a sfidare, tu mi vuoi allora ti faccio trovare duro“.

È un’impostazione che mette l’allenatore al centro del confronto con lo spogliatoio, ma che per la Juventus ha un orizzonte immediato: trasformare il dialogo in prestazioni, in una stagione in cui la corsa alle zone alte non concede margini di attesa. Il confine, però, Spalletti lo fissa senza esitazioni: “Ma se devo essere io quello che attacca la briga con te, stai tranquillo che non è così“.