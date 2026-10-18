La Lazio vince a Torino, uno 0 – 3 netto che non lascia spazio a interpretazioni. La Juventus crolla e la Lazio vola, Melli: “Abbiamo il film di questa partita davanti agli occhi, ma questa squadra merita uno stadio pieno in casa e fuori casa. non ce ne frega niente di tutto questo mondo intossicato, non ce ne frega niente di Lotito. Ci interessa del gol straordinario di Isaksen, della stoccata finale di Dele Bashiru.

La Juve ha una suqadra inadeguata, ha avuto anche due occasioni ma Kolo Muani e Woltemade hanno sbagliato Ma a parte questo è stato solo Lazio. Tavares ancora migliore in campo. Il secondo gol è un capolavoro di calcio, dall’apertura di 40 metri di Tavares allo stop di Isaksen, fino al gol. Io non so più che dire”.