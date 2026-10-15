Roma-Real, è bufera per i cori a Mourinho! Ferrajolo non ci sta: “Contenti per la sconfitta?”

La rimonta del Real Madrid all’Olimpico, dal 3-1 al 3-4, ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Roma (a dir poco…): ma a far agitare gli animi, oltre al risultato, è stata anche la calorosa accoglienza riservata a José Mourinho, tornato nella Capitale da avversario. Striscioni, applausi e numerosi cori hanno accompagnato lo Special One anche durante la partita, suscitando reazioni contrastanti.

In diretta su Radio Radio Lo Sport è esplosa la polemica, soprattutto per le parole di Luigi Ferrajolo ed Enrico Camelio, critici nei confronti di una parte dei sostenitori giallorossi. Al centro del confronto, il confine tra la riconoscenza verso un ex allenatore e il sostegno alla propria squadra.

Real Madrid, Ferrajolo contro i cori a Mourinho: “Durante la partita devi tifare per la Roma!”

Il Presidente non mette in discussione il legame tra Mourinho e la tifoseria romanista, ma considera fuori luogo la scelta di dedicargli ripetuti omaggi mentre la Roma stava affrontando una partita così importante. “Io capisco che Mourinho possa piacere, possa essere rimasto nel cuore… Però durante la partita tu devi tifare per la Roma”.

Per il giornalista, l’episodio rappresenta una mancanza di riguardo nei confronti della squadra e dell’attuale allenatore. Il giudizio diventa ancora più duro quando il discorso si sposta sull’esito della gara: “Hanno rubato il mestiere ai tifosi del Real Madrid!”.

E poi la provocazione più accesa: “A questo punto saranno contenti i tifosi che ha vinto il Real Madrid”.

Camelio: “Gasperini è nero”. La difesa dei tifosi divide lo studio

Sulla stessa linea si schiera Enrico Camelio, presente all’Olimpico. L’opinionista contesta soprattutto il momento scelto per i cori, partiti durante il primo tempo.

“C’è una partita fondamentale per la Roma. Non è il caso di incitare Mourinho. Secondo me si fa prima della partita e dopo la partita. Durante è assurdo”.

Camelio riferisce inoltre un’indiscrezione sulla reazione di Gasperini: “Gasperini è nero. È deluso di questa cosa che hanno fatto i tifosi della Roma”.

Non tutti, però, condividono le critiche. Alessandro Vocalelli difende infatti la libertà dei sostenitori di rendere omaggio a chi ha rappresentato una parte importante della storia recente del club. Sottolineando come i cori per Mourinho non abbiano necessariamente interrotto il sostegno alla Roma.

“I tifosi hanno tifato per la Roma per tutta la partita testimoniare comunque la passione, l’amore, la gratitudine, il rispetto per un loro vecchio allenatore, a me sembra una cosa bella”, è la posizione espressa in risposta alle accuse.

Il confronto finisce così per dividere profondamente lo studio: l’affetto per Mourinho può essere considerato una mancanza di rispetto verso Gasperini e la Roma, oppure rappresenta semplicemente un legame che va oltre il risultato di una partita?