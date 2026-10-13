Il Var di Radio Radio – Gabriele su Malen: “Rosso giusto, ma l’errore grave è un altro”

Il Var di Radio Radio – Un direttore di gara costretto a lasciare il campo, due allenatori espulsi a partita finita, un rigore da ripetere: la sesta giornata di Serie A ha riaperto il dibattito sugli arbitri.

Como-Roma, il rosso e il fallo non fischiato

Il caso più delicato nasce al 53′ di Como-Roma: Malen entra su Kaiki e viene espulso. Per l’ex arbitro Marco Gabriele, ai microfoni della rubrica Il Var di Radio Radio, la decisione è giusta: “per me è calcio di punizione e rosso diretto, quindi è corretta la decisione“. Il problema, a suo avviso, è precedente. Agli arbitri si insegna una regola precisa: “fischiate per evitare falli di reazione“. Da qui il giudizio su Fabbri: “l’errore grave sta nella decisione di Fabbri di far giocare“.

Espulsione per MALEN DONYELL durante la partita di calcio della Serie A EniLive tra Como e Roma, Como 11/10/2026

Sul piano calcistico, però, il gesto ha una logica: “Il giocatore attaccante che perde palla deve fare i conti sempre con il mister alla fine della partita“. Quattordici minuti più tardi il direttore di gara si è fermato per un problema fisico ed è stato sostituito dal quarto uomo Sozza.

Più sfumata la lettura sul contatto tra Wesley e Diao: “Il fallo c’è, ma non da espulsione“. E ancora: “A sinistra c’era Ndicka che poteva tranquillamente intervenire e recuperare“.

Rossi mancati, rossi eccessivi

A Sassuolo-Milan, chiusa sull’1-1, il Var ha controllato l’intervento di Laurienté e non è intervenuto. Gabriele ribalta la lettura: “Questo è rosso diretto, invece non hanno nemmeno ammonito!“. E aggiunge: “La decisione è un buco nell’acqua totale!“.

Opposto il verdetto sul rosso a Spalletti e Pisacane, arrivato dopo il triplice fischio di Cagliari-Juventus: “L’espulsione è eccessiva: i due allenatori si stavano confrontando“. Nessuna violenza, nessun insulto: “l’arbitro è stato indirizzato dal quarto uomo che era nelle vicinanze“.

Al Maradona, infine, il rigore a Hojlund nato dal contatto con Cittadini è. Sul fallo all’origine, Gabriele non ha dubbi: “Un tocco del genere, seppur minimo, fa perdere l’equilibrio. Il fallo quindi c’è: corretto il rigore“.

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