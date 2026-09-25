Mancini, Bacconi svela: “Ecco perché è più CT che allenatore”

Roberto Mancini torna alla guida della Nazionale. Stasera entra nel vivo il nuovo corso azzurro: alle 20.45, la Nazionale affronta il Belgio nella prima partita della Nations League. Un ritorno che riporta Mancini al centro del progetto Italia, a distanza di tempo dal suo primo ciclo sulla panchina azzurra.

A raccontare un lato meno conosciuto dell’allenatore è Adriano Bacconi, intervenuto a Radio Radio Lo Sport. Ex membro dello staff di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter, Bacconi ha avuto modo di lavorare al suo fianco quotidianamente. Ed è proprio sulla base di quell’esperienza che arriva il suo giudizio: “Sicuramente è più commissario tecnico che allenatore“.

Una distinzione che Bacconi lega soprattutto alla gestione del lavoro. Secondo l’ex collaboratore, Mancini avrebbe “poca pazienza” nella costruzione delle capacità dei giocatori: “Pensa che sia tutto facile avendo avuto da giocatore grande talento. Non ha la pazienza di aspettare che gli altri costruiscano le loro capacità, pensa che sia tutto dovuto, tutto naturale“.

Un limite che, secondo Bacconi, in Nazionale può trasformarsi invece in una caratteristica funzionale al ruolo: “Da commissario tecnico si ritrova a dover semplicemente gestire il lavoro magari fatto dagli altri“, ha spiegato.

Bacconi ha poi evidenziato un’altra peculiarità del Mancini allenatore: il coraggio nelle scelte. “Se serviva un allenatore di coraggio, un giocatore d’azzardo, forse potremmo dire, è l’uomo giusto al posto giusto“. Il tecnico, secondo l’ex membro dello staff nerazzurro, ama infatti lanciare giovani e giocatori nuovi, assumendosi il rischio di sorprendere.

Un atteggiamento già emerso nel primo ciclo azzurro: Mancini fece esordire 11 giocatori Under 21 in Nazionale maggiore. Non tutti ebbero poi continuità, ma il dato conferma la propensione del CT a sperimentare. Per Bacconi, però, questa capacità di rischiare non significa necessariamente essere innovativi: è piuttosto uno dei tratti distintivi del Mancini commissario tecnico.