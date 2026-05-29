È tutto pronto per la tredicesima edizione del Sessantotto Village, l’evento cult dell’estate romana che si terrà dal 29 maggio al 26 agosto a Parco Talenti.

Dopo un’edizione memorabile come quella dell’anno scorso, che ha fatto registrare oltre 100.000 presenze e oltre 100 eventi in calendario, l’edizione 2026 si presenta altrettanto ricca di appuntamenti fino al 26 agosto, data di chiusura. Tutti i giorni a partire dalle ore 18.00 saranno in programma concerti ed eventi per tutta la famiglia, sempre completamente gratuiti. Per i bambini, ci saranno tantissimi spettacoli e un’area giochi dedicata per tutta la durata del Sessantotto Village.

All’interno del villaggio il pubblico potrà accedere liberamente per godere anche di un’ampia area food e ristoro, per accompagnare i pomeriggi e le serate dell’estate 2026.

Si parte subito forte il 29 maggio con la serata tributo ai Queen con i Galileo, il 30 maggio omaggio a Vasco Rossi con i Rock Sotto Assedio, il 31 il tributo alle colonne sonore Disney con Once Upon a Time.

Per il consueto omaggio a Rino Gaetano quest’anno il Sessantotto Village si fa in due con “Insieme Per Rino”, la grande kermesse dedicata a Rino Gaetano in calendario l’1 e il 2 giugno.

L’1 giugno si parte alle 18,00 con lo spettacolo per bambini “Racconti Sulla Luna”, alle 19,00 Daniele Savelli ricorda Rino con Umberto De Santis e Paolo Persico. Alle 20,00 salirà sul palco Raffaello Corti, direttamente da “Zelig”, mentre alle 21,00 spazio a Marco Morandi e ai Rinominati per cantare tutto il repertorio di Rino Gaetano.

Il 2 giugno si riparte alle 18,00 con lo spettacolo per bambini “Mary Poppins”, alle 19,00 la musica con “A Qualcuno Piace Rino”, alle 20,00 ospite il noto conduttore Giacomo Ciccio Valenti. Alle 21,00 il concerto dei Ciao Rino, che tornano insieme dopo 26 anni per l’occasione e per uno show da non perdere. A condurre la due giorni di Insieme per Rino saranno Stefano Raucci, Bruno Stanzione e (special guest) Emma Re.

Giusto il tempo di un giorno di riposo e si riparte il 4 giugno con “Un Uomo In Blues”, la tribute band dedicata a Pino Daniele. E da lì in poi, quasi tutte le sere il Sessantotto Village accompagnerà l’estate dei romani con concerti, spettacoli per grandi e piccoli, eventi speciali.

Steeve Illiano, uno dei responsabili del Sessantotto Village, parla così di questa edizione: “Quest’anno daremo ancora più spazio e centralità alla musica, ma senza trascurare tutti gli altri eventi che caratterizzeranno il nostro programma. Per i bambini abbiamo ideato il calendario “Kids Show”, con ben 9 appuntamenti già programmati per il solo mese di giugno, tra musica e magìa e un’area giochi sempre aperta. Sarà una grande occasione per il nostro territorio e per tutti i romani che vorranno trascorrere l’estate insieme a noi”. Dal 10 giugno, inoltre, il Sessantotto si farà letteralmente in due sviluppando un programma di eventi anche in un’altra area, al Parco Da Vinci di Fiumicino, dal 10 giugno al 2 agosto: “Abbiamo raddoppiato sforzi ed energie per esportare al meglio il modello di musica e intrattenimento del Sessantotto Village e siamo felici di poterlo fare anche al Parco Da Vinci. Ben presto conoscerete anche il programma di questa seconda area. Auguro a tutti una grande estate e spero di vedervi numerosi a cantare e a ballare sotto i nostri palchi come e più degli anni scorsi!” – dice Steeve Illiano.

Il programma completo dei concerti e degli eventi che si svolgeranno fino alla fine di agosto è

sui canali Facebook e Instagram del “Sessantotto

Village”.

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Sessantotto Village

Per info, accrediti e contatti: 3347933246

(Stefano Raucci)