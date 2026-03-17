Max Verstappen è furioso e dice basta: colpo di scena in Formula 1, l’olandese ha dato l’annuncio dopo il Gran Premio di Cina a Shanghai

Il Gran Premio della Cina chiuso con un ritiro. Un epilogo amaro in un Mondiale che non è certo iniziato nel migliore dei modi per Max Verstappen, abituato a dominare in lungo ed in largo ed ora costretto a lottare a metà schieramento come un debuttante qualsiasi.

All’olandese piace sempre e comunque vincere e quando questo non accade, capita che possa mostrare tutto il suo malcontento, attaccando tutto e tutti. Questo nuovo corso della Formula 1 proprio non gli piace e lo sta mettendo in evidenza senza sé e senza ma.

A margine della gara di Shanghai ha tuonato giù durissimo. “Speriamo di liberarcene il prima possibile, magari a qualche tifoso piace ma è chiaro che non capiscono le corse” ha tuonato. A Max non piace la potenza distribuita a metà tra termica ed elettrica.

“Per lo sport non è positivo, dimostra solo quanto sia complicato il tutto ed è terribile. Se a qualcuno piace questo, non sa cosa siano le corse. Non è divertente, è come giocare a Mario Kart: superi con il boost poi la batteria finisce e nel rettilineo successivo l’avversario ti supera con il suo boost ed è una barzelletta“.

Verstappen si fa garante anche del pensiero degli altri piloti: “Penso di parlare anche a nome loro, la maggior parte perché alcuni diranno che è fantastico perché vincono. Ma non è questo che ci piace” ha poi tuonato.