Altra batosta per Jannik Sinner al Masters di Indian Wells: ecco cos’è successo nella notte italiana, tutti i dettagli.

Il 2026 di Jannik Sinner non è iniziato proprio benissimo. Il tennista azzurro si è prima arreso a Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open e poi è crollato sotto i colpi di Mensik nei quarti di finale dell’Atp di Doha. Una doppia delusione da dimenticare immediatamente, anche perché sta per avere inizio il torneo di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione.

Proprio dalla California, però, arrivano pessime notizie per il campione di San Candido. Nella notte italiana si è tenuto infatti il sorteggio del main draw di Indian Wells e il cammino di Sinner si preannuncia a dir poco complicato.

Sinner debutterà contro Duckworth (già affrontato sui campi in cemento degli Australian Open) o un qualificato, mentre al terzo turno avrà di fronte uno tra Tomas Martin Etcheverry (testa di serie numero 29), Stefanos Tsitsipas o Denis Shapovalov.

La strada si fa più complessa a partire dagli ottavi di finale, dove l’italiano rischia di vedersela con uno tra Karen Khachanov, Tommy Paul o Joao Fonseca, mentre ai quarti di finale c’è la possibilità di una rivincita contro Jakub Mensik (dopo la sconfitta a Doha) o di un grandissimo match contro Ben Shelton. In un’eventuale semifinale, poi, Sinner potrebbe incrociare il tedesco Sascha Zverev o Lorenzo Musetti in un derby affascinante. Un cammino, dunque, tutto in salita.