Le ultimissime in casa Juventus a poche ore dalla gara interna contro il Pisa: c’è una clamorosa decisione.
La Juve si appresta ad affrontare il Pisa nell’anticipo serale della ventottesima giornata di Serie A. I bianconeri devono sfruttare il fattore campo per non perdere ulteriore terreno dalla Roma (impegnata domani sul campo del Genoa), mentre gli ospiti hanno bisogno assolutamente di punti salvezza per recuperare terreno nella zona retrocessione.
Luciano Spalletti si affida all’ormai collaudato 4-2-3-1: davanti a Perin (in vantaggio su Di Gregorio) difesa a quattro composta da Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso. A centrocampo agiranno Locatelli e Thuram con Koopmeiners almeno inizialmente in panchina: altra bocciatura, dunque, per il centrocampista olandese. Conceicao, McKennie, Yildiz, invece, agiranno alle spalle dell’unica punta David. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Pisa, anticipo serale del 28esimo turno di Serie A in programma questa sera alle ore 20,45:
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.