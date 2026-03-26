Colpo di scena in casa Juventus per quel che concerne Kalulu: ora i tifosi bianconeri temono il peggio.

Tra le note più liete di questa stagione della Juventus figura sicuramente Pierre Kalulu, elemento ormai imprescindibile per gli equilibri tattici della retroguardia a disposizione di Spalletti. Il classe 2000 francese è reduce da una serie di prestazioni davvero importanti e il suo contributo si è rivelato fondamentale anche in altre zone del campo, con diversi assist forniti ai propri compagni di squadra.

In queste ore, però, tiene banco il futuro dell’ex Milan che è finito nel mirino di diverse big di Premier League: Liverpool e Manchester United, infatti, sarebbero pronte a fare follie per il suo cartellino e in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta tra Reds e Red Devils.

La Juve farà di tutto per trattenere Kalulu, ma di fronte a un’offerta importante le cose potrebbero cambiare e la dirigenza di corso Galileo Ferraris prenderebbe in considerazione una eventuale cessione del 25enne di Lione. Un colpo di scena improvviso, che rischia di stravolgere completamente le strategie di mercato della Vecchia Signora.