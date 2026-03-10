“Smetti subito di comprare ogni anno un telefono nuovo a tuo figlio e regalagli questo”

Se dovete fare un regalo ai vostri figli, non comprate loro un cellulare nuovo, di ultima generazione, con tutta l’intelligenza artificiale del caso. No, non fatelo. Lasciate perdere le mode e le chiacchiere del momento. Invece di un telefono ultimo modello, regalategli uno strumento musicale, qualcosa che arricchisca la loro cultura e la loro crescita personale. Oppure – ancora meglio – regalategli una vacanza in posti meravigliosi, in montagna, nella natura, nelle Dolomiti. Non date retta a chi vi dice che è costosissimo: è ovvio che lo è se pretendete di alloggiare negli alberghi di lusso a Cortina o nei posti frequentati da VIP e star. Ma opzioni accessibili per godersi la natura dei nostri patrimoni ci sono.

Il messaggio è semplice: invece di inseguire l’obsolescenza programmata e il rinnovo tecnologico continuo, investite in esperienze che contano. Prendete quel denaro che spendereste per l’ennesimo smartphone e portate i vostri figli in vacanza: praticamente gli stessi soldi. Anzi no: in ferie, toglietegli proprio il cellulare. Il silenzio e il distacco dalla dopamina a veloce rilascio, tipica dei social, vi riporteranno a saper vivere di nuovo il presente, lontani dai problemi quotidiani, dalle menzogne, dalle battaglie inutili sui social. Quando tornerete a casa, probabilmente avrete una visione diversa delle cose: più sereni, più lucidi. E i vostri figli avranno ricordi veri, non solo like e notifiche.

È il regalo più bello che possiate fare: il tempo per essere spensierati, per respirare, per crescere davvero. Tornate alla vita normale. Lontani dalla tecnologia che ci tiene sempre connessi e mai davvero presenti.