Jannik Sinner è in semifinale ad Indian Wells ma il nuovo colpo di scena esalta i tifosi: arriva l’annuncio ufficiale, tifosi in estasi

Jannik Sinner sarà di scena oggi nella semifinale di Indian Wells contro Zverev. La terza in carriera sul cemento californiano per il tennista altoatesino a caccia della vittoria vittoria in questo Masters 1000. Il classe2001 è senza dubbio alla ricerca di riscatto dopo le delusioni di Melbourne, agli Australian Open e del torneo di Doha.

Zverev l’ultimo ostacolo tra lui e la finale dove con ogni probabilità affronterà la sua nemesi, il rivale che sarà destinato a duellare per ancora tante battaglie nei mesi a venire, Carlos Alcaraz. Intanto arrivano buone notizie per il tennis italiano: Jannik è a caccia del numero uno nel Ranking ed è per questo necessario recuperare punti sullo spagnolo.

Ma il nativo di San Candido sarà in buona compagnia a partire da lunedì prossimo: la sconfitta di Fils contro Darderi, oltre a definire il tedesco come avversario di Jannik, ha prodotto anche un altro risultato. Luciano Darderi entrerà nella top 20 nel Ranking Atp, in 18ma posizione e completerà un poker di tennisti italiani davvero storico.

Darderi si aggiunge a Sinner (n.2), Musetti (n.5) e Cobolli (da lunedì salirà al n.14). Ennesimo segnale di una generazione d’oro che punta a dominare il mondo del tennis davvero a lungo. Darderi sarà a 360 punti da Karen Khachanov, 15mo nel Ranking Atp. Ad evidenziare un risultato straordinario per l’Italia c’è una statistica eloquente: Darderi sarà il14mo azzurro ad entrare nella top 20 del Ranking.