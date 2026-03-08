Colpo di scena per quel che riguarda Jannik Sinner: l’annuncio di queste ore lascia tutti a bocca aperta.

Esordio ok per Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp ha infatti sconfitto all’esordio il ceco Dalibor Svrcina con un doppio 6-1 e se la vedrà al terzo turno con Denis Shapovalov. Il tennista azzurro punta a tornare protagonista dopo le delusioni agli Australian Open e all’Atp di Doha.

Intanto arrivano pessime notizie per Sinner. L’ex allenatore di Alcaraz, Carlos Ferrero, ha costruito il suo tennista ideale nel corso della trasmissione ‘El Cafelito’: “A rete, Carlos è il miglior tennista che abbia mai visto nella storia. Potrei dire Stefan Edberg, ma ammiro moltissimo la determinazione di Alcaraz”.

Ferrero ha poi scelto il dritto di Federer, la risposta di Djokovic, mentalità di Nadal, il rovescio di Stan Wawrinka ed il servizio di Wayne Arthurs. Fatto fuori, dunque, Jannik Sinner che non compare in nessuna di queste speciali graduatorie di Ferrero: come la prenderà il campionissimo di San Candido? Lo scopriremo molto presto…