Sì VS No: scontro aperto in diretta tra Federico Mollicone e Francesco Borrelli

Per cosa si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo?

Il referendum sulla giustizia chiede agli italiani di decidere se mantenere alcune riforme recenti del sistema giudiziario o abrogarle, riportando le cose a come funzionavano prima. In pratica, non si tratta di scrivere una nuova legge dall’inizio, ma di scegliere tra due modelli diversi: uno più attento a magistrati e poteri forti, e uno che punta invece su maggiore trasparenza e controllo sui comportamenti.

Chi è a favore del sì sostiene che alcune norme inserite nella riforma proteggono troppe volte i giudici, anche quando compiono errori gravi o sono in conflitto di interessi. Per molti sostenitori del sì, il problema è che oggi è più difficile aprire inchieste su magistrati implicati in comportamenti discutibili, e che c’indipendenza è diventata quasi un “asilo” per chi sbaglia. In questo senso, il sì viene presentato come una richiesta di maggiore rigore, trasparenza e responsabilità: chi fa il giudice, secondo questa lettura, deve essere tutelato ma anche verificabile, esattamente come chiunque altro nel pubblico impiego.

Chi è a favore del no, invece, teme che se il referendum passa il sistema perda una parte importante della protezione dei giudici da pressioni politiche ed esterne. Per molti sostenitori del no, le norme oggi in discussione servono proprio a evitare che governi, lobby o poteri forti possano colpire i magistrati solo perché non gli piacciono le loro decisioni o le loro inchieste. Secondo questa prospettiva, il referendum rischia di indebolire la magistratura, rendendo più difficile difendere l’autonomia dei giudici e, quindi, la possibilità di condurre inchieste su personaggi influenti.

Il cuore del dibattito è questo: il sistema giudiziario deve essere più facilmente controllabile e sanzionabile quando qualcosa va storto, oppure deve essere più blindato contro interferenze esterne, anche a costo di un minore controllo sulle scelte dei singoli magistrati. Il referendum non cambia il concetto di “giustizia”, ma modifica regole pratiche su come si aprono indagini contro i giudici, come si giudicano i loro errori e come si decide se debbano essere protetti o esposti alle critiche e alle conseguenze. Per questo conta molto non solo la posizione politica, ma anche l’idea che ognuno ha sul giusto equilibrio tra indipendenza della magistratura e responsabilità verso i cittadini.

Nel video il dibattito a Lavori in Corso tra Federico Mollicone (FDI) e Francesco Emilio Borrelli (AVS)

Nota correttiva

In relazione al confronto tra i deputati Federico Mollicone e Francesco Emilio Borrelli pubblicato il 19/03 riguardante la campagna referendaria sulla giustizia, la nostra testata precisa che il montaggio del video andato online non ha reso pienamente proporzionato lo spazio di parola dei due interlocutori.

Nel rispetto del principio di par condicio e della parità di trattamento delle diverse posizioni politiche, abbiamo provveduto ad aggiornare e ripubblicare il video, con un taglio più omogeneo dei tempi di intervento.

Rinnoviamo l’invito a tutte le forze politiche a partecipare alle nostre iniziative con la stessa libertà e lo stesso spazio, e ribadiamo l’impegno a garantire, nel corso della campagna, un’informazione equilibrata e trasparente.