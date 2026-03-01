Nel prossimo mercato estivo molte panchine potrebbero cambiare proprietario in Serie A. Sarri vive una situazione paradossale alla Lazio, nel pieno della contestazione dei tifosi. Ma la prima indiscrezione sul prossimo futuro di due allenatori italiani arriva da Enrico Camelio e riguarda Conte e Italiano: “Se hai un allenatore sotto contratto non chiami un altro allenatore, dalle notizie che ho Italiano è stato sentito dalla dirigenza del Napoli. Al Presidente De Laurentiis interessa“.

E Conte? Secondo indiscrezioni, in caso di addio da Napoli, ci potrebbe essere un clamoroso ritorno alla Juventus. Spalletti effettivamente in caso di mancata qualificazione in Champions potrebbe saltare. Marzo è già il mese delle prime manovre di calciomercato, in mancanza di soldi per acquistare giocatori top, anche quest’anno le prime mosse del mercato estivo saranno le girandole in panchina.