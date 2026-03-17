Roma-Gasperini, clamoroso addio a fine stagione? ▷ L’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista

ROMA-GASPERINI: ARIA D’ADDIO? – Si complica, e non poco, la stagione della Roma. Dopo l’amaro pareggio contro la Juventus, i giallorossi sono entrati in una fase decisamente negativa. Nelle ultime tre gare, infatti, la squadra guidata da Gian Piero Gasperini ha raccolto due sconfitte in Serie A, contro Genoa e Como, e un pareggio in Europa League contro il Bologna.

Il rendimento altalenante in campionato è costato caro: la Roma ha perso il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Il percorso si fa ora più complicato, anche alla luce del doppio impegno che attende i giallorossi da qui a fine stagione. Oltre alla Serie A, infatti, la squadra dovrà concentrarsi sull’Europa League, dove è in programma il ritorno contro il Bologna dopo l’1-1 dell’andata.

A rendere il quadro ancora più delicato è anche la posizione dello stesso Gasperini, che – secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore – non sarebbe più così solida in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo principale, ovvero la qualificazione alla Champions League.

Un dato, inoltre, fotografa le difficoltà del momento. Gasperini è l’allenatore della Roma che ha raggiunto più rapidamente quota 10 sconfitte in Serie A dall’inizio del suo incarico (29 partite). Un primato negativo che non si registrava dai tempi di Luis Enrique nella stagione 2011-2012 (26 partite).

Roma-Gasperini: sarà addio a fine stagione? L’indiscrezione di Ilario Di Giovambattista

Secondo quanto riportato da Radio Radio Lo Sport, non sarebbe più così solido il rapporto tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza giallorossa.

A rivelarlo è il direttore Ilario Di Giovambattista, che ha parlato di una situazione in evoluzione: “I rapporti tra Gasperini e la società si sono incrinati. In mancanza del raggiungimento di determinati risultati, non mi stupirei se a fine stagione potesse succedere qualcosa di clamoroso. Per me potrebbe succedere tanto…“.

Parole che alimentano ulteriormente le incertezze attorno al futuro della panchina della Roma.

Nel video, l’intervento integrale con tutti i dettagli e i retroscena.