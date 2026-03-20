Grandissima delusione in casa Roma dopo l’eliminazione dall’Europa League: ecco cos’è successo in queste ore.

Risveglio amarissimo in casa Roma. La squadra di Gasperini si arrende in casa al Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di finale (3-4) e dice addio all’Europa League: ora i giallorossi devono assolutamente conquistare il quarto posto che dà l’accesso alla prossima Champions, ma Como e Juventus al momento sono davanti in classifica.

Proprio al termine del match contro l’undici di Italiano, è successo però qualcosa che ha scosso l’ambiente giallorosso. Mancini e compagni, infatti, si sono diretti al fischio finale sotto la curva Sud per applaudire i tifosi dopo il grandissimo sostegno ricevuto per tutti i 120′ ma i supporter del club capitolino hanno rifiutato: un gesto clamoroso, il primo da quando Gian Piero Gasperini siede sulla panchina della Roma.

Adesso c’è da voltare immediatamente pagina per preparare al meglio la gara interna contro il Lecce valida per la trentesima giornata di Serie A, ma l’aria che si respira nella capitale non è delle migliori dopo la grandissima delusione europea e l’eliminazione per mano del Bologna al termine di uno scoppiettante derby italiano.