Gasperini prepara la gara di ritorno tra Roma e Bologna degli ottavi di Europa League ed esclude un titolarissimo dall’undici iniziale

Un punto nelle ultime tre giornate di campionato per la Roma che ha frenato bruscamente nella corsa al quarto posto. Nell’ultimo turno il ko è stato ancor più doloroso perché arrivato contro il Como, diretta concorrente nella corsa alla Champions League. I giallorossi devono ora ritrovare la via maestra anche perché il quarto posto era l’obiettivo stagionale.

La qualificazione alla Champions League, però, si può centrare anche attraverso la vittoria dell’Europa League. E dopo il pareggio della gara d’andata, si gioca oggi il match di ritorno all’Olimpico tra Roma e Bologna. Il discorso qualificazione è apertissimo e Gasperini vuole superare il turno e ripetere l’impresa fatta con l’Atalanta.

Il tecnico sta preparando la formazione da mandare in campo e non manca una sorpresa dovuta all’esclusione clamorosa di un titolare in pianta stabile. Nel 3-4-2-1, infatti, alle spalle di Malen agiranno Cristante ed El Shaarawy, con Pellegrini inizialmente in panchina.

Ci sarà, invece, Celik che ha smaltito un affaticamento con Wesley sulla corsia mancina e Pisilli-Koné al centro. In difesa, davanti a Svilar, Ndicka tornerà al centro con Mancini ed Hermoso ai lati. La probabile formazione:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.