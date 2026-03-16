Furia Melli ▷ “Avete sfondato la Lazio! Sarri-Lotito, la realtà è diversa…”

SARRI-LOTITO: ECCO LA VERITA’ – La Lazio batte il Milan 1-0 all’Olimpico e si prende una serata perfetta davanti ai propri tifosi. Decide la rete di Isaksen, che regala ai biancocelesti la seconda vittoria consecutiva in campionato, mentre per i rossoneri sfuma la grande occasione di riaprire la corsa al vertice.

Una partita intensa dentro e fuori dal campo: 50mila spettatori sugli spalti, il ritorno della Curva Nord dopo settimane di protesta e un finale carico di tensione. Ma soprattutto, nel post gara, il dibattito si è acceso negli studi di Radio Radio, dove Franco Melli è stato protagonista di uno scontro acceso in diretta criticando chi, a suo dire, avrebbe “demolito sistematicamente“ squadra e società.

Lazio-Milan, notte perfetta all’Olimpico

La squadra di Maurizio Sarri ritrova il proprio pubblico e anche il sorriso. All’Olimpico torna infatti l’atmosfera delle grandi occasioni: oltre 50mila tifosi sugli spalti per il big match della 29ª giornata.

Prima del calcio d’inizio il tecnico biancoceleste mantiene la promessa fatta nei giorni precedenti e va sotto la Curva Nord a salutare i tifosi. Un momento molto emozionante: Sarri si batte il petto mentre dagli spalti arriva una scenografia con l’aquila e lo scudo biancoceleste, accompagnata dallo striscione “scudo e spada della Lazio e dei laziali”.

Gli applausi sono per la squadra e per l’allenatore, mentre la contestazione verso la società e il presidente Lotito continua con cori provenienti dal settore più caldo del tifo laziale.

In campo, invece, la Lazio è subito più brillante del Milan. Dopo una traversa di Taylor, arriva il gol che decide il match: lancio lungo di Marusic, Isaksen scappa a Estupinan e batte Maignan con il sinistro per l’1-0.

Nel secondo tempo il Milan reagisce con Pulisic e Fofana, ma il portiere Motta risponde presente. Il pareggio rossonero arriva anche con Athekame, ma il VAR annulla tutto per un tocco di mano. Nel finale c’è anche l’espulsione di Sarri per proteste, ma al triplice fischio è la Lazio a festeggiare sotto la curva.

Per il Milan resta invece l’amaro in bocca: la vittoria avrebbe riaperto il campionato, mentre ora il distacco dalla vetta sale a otto punti.

Olimpico pieno nonostante la protesta

Il ritorno dei tifosi biancocelesti sugli spalti è stato però solo temporaneo. I gruppi organizzati hanno infatti deciso di sospendere la protesta soltanto per questa partita, richiamando tutto il popolo laziale allo stadio per il big match contro il Milan. La scelta è stata spiegata dagli stessi tifosi: una decisione ponderata dopo settimane di contestazione caratterizzate da stadio vuoto e ritrovo a Ponte Milvio durante le partite casalinghe.

Dopo questa gara, infatti, la protesta dovrebbe riprendere nelle prossime sfide all’Olimpico di aprile e maggio, salvo eventuali eccezioni per partite particolari.

Melli sbotta in diretta: “Avete demolito la Lazio!”

Proprio su questo clima attorno alla Lazio si è acceso il confronto negli studi di Radio Radio. Durante la trasmissione, Franco Melli è intervenuto con toni durissimi contro chi, a suo dire, avrebbe raccontato la situazione del club in maniera distorta.

“Ma che state a dì? State zitti un attimo! Avete demolito sistematicamente la Lazio per difendere ‘il povero Sarri a cui avevano dato una banda di scemi’: dopo ieri che dite? E la dirigenza di mascalzoni?“

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