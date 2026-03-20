Grandissimo dolore in queste ore in casa Inter: la notizia della sua scomparsa ha sconvolto i tifosi nerazzurri.

In casa Inter continua la marcia di avvicinamento alla gara contro la Fiorentina, valida per la 30esima giornata di Serie A e in programma domenica 22 marzo alle ore 20,45. I nerazzurri hanno al momento 8 punti di vantaggio sul Milan quando mancano 9 gare al termine della stagione e non hanno alcuna intenzione di mollare la presa.

Intanto, però, un grave lutto ha scosso l’ambiente proprio in queste ore come appreso da un comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Silvino de Almeida Louro, storico collaboratore di José Mourinho, preparatore dei portieri della prima squadra nerazzurra dal 2008 al 2010. Dopo una carriera durata 23 anni come portiere, Silvino ha iniziato la sua avventura come collaboratore insieme a Mourinho, lavorando con lui dal 2001 al 2018. In nerazzurro ha allenato la squadra dei portieri composta da Julio Cesar, Francesco Toldo e Paolo Orlandoni, attualmente nello staff di Cristian Chivu con lo stesso ruolo. Grande personalità e carisma, non era raro vedere Silvino infilarsi i guanti e partecipare in prima persona agli allenamenti dei portieri sui campi di Appiano Gentile. Nelle due stagioni vissute in nerazzurro il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane, una Coppa Italia e la Champions League del 2010. Il Club si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto”.