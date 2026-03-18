Lazio, continua lo sciopero contro Lotito ▷ “Un problema grosso, enorme! Così si rischia tanto…”

LAZIO, PROSEGUE LA PROTESTA CONTRO LOTITO – Allo Stadio Olimpico si è vissuta una notte che difficilmente verrà dimenticata, ma che allo stesso tempo rischia di restare un episodio isolato in una stagione segnata dalla distanza tra società e tifoseria. La sfida tra Lazio e Milan ha riportato sugli spalti un’atmosfera d’altri tempi: stadio pieno, cori incessanti, sciarpate e una partecipazione emotiva che mancava da mesi.

Un ritorno, però, solo temporaneo. La contestazione nei confronti della gestione del presidente Claudio Lotito non si è mai realmente placata. Si è trattato piuttosto di una tregua simbolica, concessa per novanta minuti in occasione di un big match sentito, prima di riprendere la protesta già dalle prossime gare. Gli ultras biancocelesti lo avevano annunciato: quella contro il Milan sarebbe stata l’ultima partita stagionale con il supporto pieno del pubblico, fatta eccezione per il derby.

Eppure, proprio quella spinta collettiva ha fatto la differenza. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha risposto presente, superando una delle formazioni più forti del campionato e seconda in classifica, in un contesto ambientale che ha ricordato le grandi notti europee.

Il legame tra tecnico e tifoseria si è manifestato in modo evidente prima e dopo il fischio finale. Sarri si è recato sotto la Curva Nord con una sciarpa biancoceleste in mano, condividendo l’esultanza con i sostenitori. Un gesto replicato anche verso Tribuna Tevere e Monte Mario, quasi a voler abbracciare idealmente tutto lo stadio.

Nel post partita, l’allenatore non ha nascosto l’emozione: “Una serata emozionante. Rivedere l’Olimpico così, con la nostra gente e con un tifo spettacolare, è stato bellissimo. Sono davvero contento che la squadra abbia regalato questa soddisfazione al popolo laziale. Sarebbe stata una serata bellissima anche con qualsiasi altro risultato“.

Resta però il rammarico per una normalità che, almeno per ora, non esiste più. La Lazio ritrova il calore della sua gente, ma solo per una notte. Poi tornerà il silenzio della protesta, in attesa di tempi migliori.

Lazio, non si placa la protesta contro Lotito: “Ora basta! Danno enorme”

A completare il quadro, il confronto andato in onda a Radio Radio Lo Sport, dove Alessandro Vocalelli e il direttore Ilario Di Giovambattista hanno analizzato la delicata situazione in casa Lazio. Ne è nato un dibattito acceso, arricchito dagli interventi degli altri opinionisti, con posizioni anche molto diverse tra loro.

Nel video, il confronto integrale con tutte le opinioni espresse in studio.